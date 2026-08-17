Joao Cancelo hủy hợp đồng với Al Hilal để trở lại Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do Hậu vệ Joao Cancelo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Al Hilal để trở lại Barcelona miễn phí, giúp HLV Hansi Flick gia tăng chiều sâu hành lang cánh.

Nhà báo Fabrizio Romano đã chính thức bật đèn xanh "Here we go" cho thương vụ đưa Joao Cancelo trở lại Spotify Camp Nou. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng sớm với CLB Al Hilal của Saudi Arabia để gia nhập đội bóng xứ Catalonia dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Đây được xem là bước đi kiên quyết của ngôi sao 32 tuổi nhằm tìm lại niềm vui chơi bóng đỉnh cao. Dù chuyển sang thi đấu tại Trung Đông từ năm 2024, Cancelo chưa bao giờ giấu giếm nguyện vọng được cống hiến lâu dài cho Barcelona, nơi anh cảm thấy hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của câu lạc bộ.

Cancelo sắp trở lại Barcelona. Ảnh: Getty.

Mảnh ghép đa năng cho triết lý của Hansi Flick

Việc chiêu mộ Cancelo mà không tốn một khoản phí chuyển nhượng nào đem lại lợi thế tài chính cực lớn cho Barcelona. Ở khía cạnh chuyên môn, tuyển thủ Bồ Đào Nha sở hữu bộ kỹ năng toàn diện, có khả năng chơi linh hoạt ở cả hai hành lang cánh và dâng cao như một tiền vệ trung tâm khi cần thiết.

Cancelo không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ xứ Catalonia. Anh từng có hai giai đoạn thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn, trong đó có nửa sau mùa giải 2025/26 rực rỡ khi đóng góp công lớn giúp đội chủ sân Camp Nou bước lên ngôi vô địch La Liga. Đáng chú ý, Cancelo thuộc số ít những ngôi sao sở hữu bộ sưu tập danh hiệu vô địch quốc gia tại 4 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu bao gồm Tây Ban Nha, Anh, Ý và Đức.

Chiều sâu lực lượng và tham vọng lớn tại Camp Nou

Sự xuất hiện của Joao Cancelo tiếp tục làm dấy lên làn sóng tăng cường lực lượng mạnh mẽ tại Barcelona trước khi vòng đấu đầu tiên của La Liga 2026/27 chính thức khởi tranh. Trước đó, đội bóng đã hoàn tất các hợp đồng chất lượng như Anthony Gordon, Karim Adeyemi và Jesse Bisiwu.

HLV Hansi Flick xác nhận ban lãnh đạo vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh việc hoàn tất thương vụ Cancelo trong ít ngày tới, Barca còn hướng tầm ngắm đến tiền vệ Rodri của Manchester City và chân sút Julian Alvarez thuộc biên chế Atletico Madrid.

Sự bổ sung kinh nghiệm của Cancelo ở hàng thủ sẽ là điểm tựa quan trọng giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick sẵn sàng cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng La Liga cũng như tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục.