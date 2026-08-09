Joao Pedro lập cú đúp giúp Chelsea đè bẹp AC Milan 3-0 và lời đáp trả Carlo Ancelotti Màn trình diễn ấn tượng của Joao Pedro với cú đúp vào lưới AC Milan tiếp tục dấy lên tranh cãi dữ dội xoay quanh quyết định nhân sự của HLV Carlo Ancelotti.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra ngày 8/8 trên sân Bung Karno (Indonesia), Chelsea đã đè bẹp AC Milan với tỷ số thuyết phục 3-0. Nhân vật trung tâm của cuộc chạm trán không ai khác ngoài Joao Pedro, người đã rực sáng bằng một cú đúp đẳng cấp, tiếp tục khẳng định phong độ hủy diệt trong màu áo đại diện nước Anh.

Joao Pedro tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa trong giai đoạn tiền mùa giải cùng Chelsea.

Màn trình diễn thượng thừa tại Bung Karno

Được xếp đá chính và thi đấu đến phút 85, tiền đạo người Brazil đã biến hàng thủ AC Milan thành sân diễn riêng của mình. Khả năng chọn vị trí thông minh cùng cảm giác không gian sắc bén giúp Joao Pedro khai thông thế bế tắc ở phút 45+1. Từ quả phạt góc chuẩn xác của Moises Caicedo, chân sút mang áo số 20 bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, khi đại diện Serie A chưa kịp xóc lại đội hình, Joao Pedro lại gieo sầu cho đối thủ. Phút 47, tận dụng quả tạt bóng dọn cỗ từ hành lang cánh của Pedro Neto, tiền đạo 24 tuổi xuất hiện đúng lúc dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Sự năng nổ của Pedro không chỉ mang về bàn thắng mà còn mở ra khoảng trống cho các đồng đội, tạo tiền đề để Moises Caicedo ấn định thắng lợi 3-0 cho Chelsea sau đó.

Con số ấn tượng và sự bế tắc của bóng đá Brazil

Cú đúp vào lưới AC Milan đã nâng tổng số pha lập công của Joao Pedro lên con số 5 chỉ sau 4 trận chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước đó, anh cũng ghi dấu ấn đậm nét với hat-trick và 1 kiến tạo trong cuộc đối đầu với Western Sydney. Hiệu suất nhả đạn khủng khiếp này khiến dư luận không khỏi đặt ra dấu hỏi lớn về quyết định của HLV Carlo Ancelotti tại kỳ World Cup 2026 vừa qua.

Thực tế cay đắng là Joao Pedro từng bị gạch tên khỏi chiến dịch World Cup 2026 của tuyển Brazil – nơi "Selecao" phải dừng bước tủi hổ ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước Na Uy. Phong độ chói sáng hiện tại của chân sút Chelsea càng đào sâu thêm nỗi đau và làm dấy lên làn sóng chỉ trích hướng về phía Ancelotti. Nhiều người hâm mộ cho rằng chiến lược gia người Italy đã đưa ra một quyết định hoàn toàn sai lầm khi bỏ rơi một trong những tiền đạo có bản năng sát thủ tốt nhất thời điểm hiện tại.

Điểm tựa tương lai của Stamford Bridge

Bên cạnh những tranh luận chuyên môn, giá trị của Joao Pedro trên thị trường chuyển nhượng cũng tăng vọt. Bản hợp đồng chất lượng này đang giúp Chelsea vững tâm trước sự nhăm nhe từ các ông lớn châu Âu. Mức định giá lên tới 120 triệu euro mà đại diện London đưa ra đã trực tiếp dập tắt tham vọng chiêu mộ tiền đạo này từ Barcelona.

Từ chỗ đối mặt với nhiều hoài nghi và cay đắng khi bị gạch tên ở cấp độ đội tuyển, Joao Pedro đang đáp trả bằng phong độ thuyết phục nhất trên sân cỏ. Với sự nhạy bén trước khung thành cùng đà thăng hoa hiện tại, chân sút người Brazil hứa hẹn sẽ là hạt nhân quan trọng trong chiến dịch chinh phục Premier League của Chelsea ở mùa giải tới.