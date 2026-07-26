John Stones chia tay Manchester City: Món hời miễn phí đầy giá trị cho Arsenal và Chelsea Dù trải qua mùa giải 2025/26 trầm lặng vì chấn thương, John Stones vẫn sở hữu những số liệu phòng ngự cùng khả năng chuyền bóng đẳng cấp thế giới.

Sau 9 mùa giải gắn liền với kỷ nguyên hoàng kim tại Manchester City, John Stones chính thức trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2026. Ở tuổi 32, trung vệ người Anh đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các câu lạc bộ hàng đầu như Arsenal, Chelsea và đội bóng cũ Everton. Dù không còn thi đấu thường xuyên ở mùa giải vừa qua, tư duy chơi bóng đỉnh cao cùng mức phí chuyển nhượng 0 đồng khiến Stones trở thành mục tiêu săn đón hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng.

John Stones trở thành cầu thủ tự do sau 9 mùa giải cống hiến cho Manchester City.

Số liệu đằng sau sự hoài nghi

Mùa giải 2025/26 chứng kiến nốt trầm trong sự nghiệp của John Stones tại sân Etihad. Những chấn thương dai dẳng cùng việc HLV Pep Guardiola thay đổi phương án nhân sự khiến trung vệ này chỉ có vỏn vẹn 439 phút ra sân tại Ngoại hạng Anh. Việc vắng mặt ở FIFA Club World Cup và gần như không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện Man City khiến nhiều người hoài nghi về thể trạng cũng như phong độ của anh.

Nhìn vào chỉ số tranh chấp trực tiếp, Stones chỉ thực hiện trung bình 0,21 pha tắc bóng mỗi 90 phút, con số thậm chí thấp hơn cả thủ môn James Trafford (0,50). Tuy nhiên, những thống kê phòng ngự chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Anh đóng góp trung bình 4,31 pha giải nguy mỗi trận, chỉ đứng sau Ruben Dias tại Man City. Đáng chú ý, Stones vươn lên dẫn đầu toàn đội về chỉ số chắn bóng với 1,23 lần mỗi 90 phút. Điều này chứng minh nhãn quan chiến thuật, khả năng đọc tình huống và bản năng bảo vệ khung thành của anh vẫn cực kỳ sắc bén.

Chuyên gia tịnh tiến bóng hàng đầu giải đấu

Điểm làm nên thương hiệu của John Stones chính là năng lực kiểm soát và phân phối bóng từ tuyến dưới. Anh là một trong những nhân tố cốt lõi xây dựng nên phong cách kiểm soát bóng áp đảo của Pep Guardiola. Thống kê từ năm 2016 cho thấy, trong số các cầu thủ thực hiện trên 10.000 đường chuyền tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Stones đạt tới 93,37%, chỉ đứng sau đồng đội Ruben Dias (93,40%).

Ngay cả ở mùa giải gần nhất khi thi đấu gián đoạn, độ chính xác trong các đường chuyền của trung vệ 32 tuổi vẫn duy trì ở mức 93,4%, đứng thứ 3 toàn giải đấu. Khả năng chịu áp lực và luân chuyển bóng tự tin giúp Stones đáp ứng hoàn hảo yêu cầu chiến thuật của các đội bóng hiện đại.

Chelsea và Arsenal đều thèm khát bản lĩnh cùng kinh nghiệm thi đấu của John Stones.

Bản lĩnh tại World Cup 2026 và giá trị kinh nghiệm

Màn trình diễn thuyết phục trong màu áo đội tuyển Anh tại World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho đẳng cấp của Stones. Ở các trận đấu knock-out căng thẳng, anh thi đấu nổi bật với 81 đường chuyền chính xác trước Na Uy và dẫn đầu danh sách giải nguy với 7 lần cản phá trong cuộc đối đầu Argentina.

Đối với một tập thể trẻ như Chelsea, nơi cầu thủ lớn tuổi nhất mùa trước mới 27 tuổi, sự xuất hiện của một ngôi sao từng 2 lần lọt vào đội hình tiêu biểu PFA và 1 lần nằm trong FIFPRO Men’s World 11 như Stones sẽ mang tới giá trị tinh thần vô giá. Việc chiêu mộ anh theo dạng tự do mang lại lợi ích lớn mà gần như không có rủi ro tài chính. Dù không nhất thiết phải đá chính 30 trận mỗi mùa, bản lĩnh của Stones trong 15-20 trận đấu then chốt có thể là nhân tố quyết định danh hiệu cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu anh.