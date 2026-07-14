John Stones và kỳ World Cup 2026 kỳ lạ: Đẳng cấp thế giới trong thân phận cầu thủ tự do Dù đang tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển Anh tại World Cup 2026, John Stones lại rơi vào cảnh không bến đỗ sau khi rời Manchester City. Liệu màn trình diễn tại Bắc Mỹ có đủ giúp anh cứu vãn sự nghiệp?

Trong lịch sử bóng đá Anh, hiếm có cầu thủ nào tạo ra sự chia rẽ về mặt quan điểm nhưng lại nhận được sự tôn trọng tuyệt đối về tài năng như John Stones. Tại World Cup 2026, khi "Tam Sư" lừng lững tiến vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục trước Na Uy, Stones một lần nữa chứng minh tại sao anh được coi là hậu vệ hào hoa nhất kể từ thời Bobby Moore. Tuy nhiên, đằng sau những bước chạy thanh thoát tại Bắc Mỹ là một thực tại nghiệt ngã: Stones đang là một ngôi sao thất nghiệp.

Stones ăn mừng cảm xúc sau chiến thắng Na Uy. Ảnh: Getty Images.

Nghịch lý của trung vệ hào hoa nhất nước Anh

Hợp đồng của John Stones với Manchester City đã chính thức khép lại ngay giữa lúc tiếng còi khai cuộc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vang lên. Việc một công thần với 10 năm cống hiến, người từng là hạt nhân trong cú ăn ba lịch sử của đội chủ sân Etihad, ra đi theo dạng tự do là một cú sốc với người hâm mộ. Nhưng với những người theo sát nội tình, đây là kết cục đã được dự báo từ trước.

Vấn đề không nằm ở trình độ, mà nằm ở tính sẵn sàng. Thống kê từ The Athletic cho thấy một thực trạng đáng báo động về thể trạng của Stones trong hai năm cuối tại Manchester. Trong tổng số 76 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, trung vệ này chỉ có vỏn vẹn 11 lần đá chính. Riêng mùa giải vừa qua, con số này giảm xuống còn 5 lần. Khi Arsenal nâng cao chức vô địch vào vòng đấu cuối cùng, Stones chỉ đóng vai trò kép phụ mờ nhạt trong một hệ thống mà anh từng là linh hồn.

Vết rạn nứt niềm tin tại Etihad

Mối quan hệ giữa Stones và Pep Guardiola – người cũng đã rời Manchester City – được cho là đã đổ vỡ từ những bất đồng về cách xử lý chấn thương. Guardiola không ít lần công khai bày tỏ sự thất vọng về việc học trò thường xuyên vắng mặt, trong khi phía Stones cảm thấy anh bị ép phải trở lại quá sớm dẫn đến tái phát chấn thương.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận chung kết Carabao Cup hồi tháng 3. Dù Manchester City khủng hoảng hàng thủ trầm trọng khi Ruben Dias chấn thương, Stones vẫn bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát. Đó là dấu chấm hết cho mối lương duyên kéo dài một thập kỷ, đẩy anh vào vị thế của một kẻ lãng du ngay trước thềm World Cup.

Stones đang chứng tỏ bản thân tại kỳ World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

World Cup 2026: Cơ hội cuối để định nghĩa lại giá trị

Dưới bàn tay nhào nặn của Thomas Tuchel, John Stones như được hồi sinh. Trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Đức, Stones không chỉ là một hậu vệ phòng ngự thuần túy mà còn là người điều tiết nhịp độ từ tuyến dưới. Màn trình diễn trước Na Uy tại tứ kết là lời khẳng định đanh thép rằng: Khi sung sức, Stones vẫn là trung vệ hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng lại vận hành theo những quy luật khắt khe hơn cảm xúc. Dù Everton đang khao khát đưa đứa con cưng trở lại vùng Merseyside, hay những lời mời gọi từ Serie A của Juventus và Inter Milan, tất cả đều vướng phải một rào cản: Tiền sử chấn thương. Các đội bóng lớn tại Italy đều bày tỏ sự e dè về khả năng Stones có thể thi đấu ổn định trong một mùa giải dài hơi.

Ở tuổi 32, với 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mục tiêu của Stones không chỉ là cột mốc 100 trận hay chức vô địch World Cup đầu tiên cùng Anh. Đây là cuộc viễn chinh để anh tìm lại sự thừa nhận. Hình ảnh Stones lạc quan nhảy múa trong phòng thay đồ sau trận thắng Mexico cho thấy tâm thế của một cầu thủ đã đi qua đủ mọi thăng trầm. Anh không chỉ chiến đấu cho màu cờ sắc áo, mà còn chiến đấu để tìm thấy một mái nhà mới – nơi thực sự đặt niềm tin vào đôi chân pha lê của mình.