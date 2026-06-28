Jordan 1-3 Argentina: Argentina giành chiến thắng Argentina đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với ngôi đầu bảng sau hai trận toàn thắng, trong khi Jordan buộc phải nỗ lực hết mình tại AT&T Stadium để tìm kiếm những điểm số đầu tiên.

Jordan 1 - 3 Argentina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jordan tiếp đón Argentina.

17' Thẻ vàng Phút 17': M. Abu Taha (Jordan) nhận thẻ vàng (Tripping).

19' BÀN THẮNG! Argentina (0-1) Phút 19': G. Lo Celso (Argentina) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Argentina (0-2) Phút 31': L. Martinez (Argentina) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Jordan): M. Al Mardi vào sân thay O. Al Fakhouri.

46' Thay người Phút 46' (Jordan): M. Tamari vào sân thay A. Azaizeh.

55' BÀN THẮNG! Jordan (1-2) Phút 55': M. Tamari (Jordan) lập công (kiến tạo: E. Haddad). Tỷ số: 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (Argentina): T. Almada vào sân thay G. Lo Celso.

60' Thay người Phút 60' (Argentina): L. Messi vào sân thay L. Martinez.

61' Thay người Phút 61' (Argentina): A. Mac Allister vào sân thay N. Paz.

64' Thẻ vàng Phút 64': Y. Al Arab (Jordan) nhận thẻ vàng (Roughing).

71' Thay người Phút 71' (Argentina): V. Barco vào sân thay G. Simeone.

76' Thay người Phút 76' (Jordan): A. Jamous vào sân thay N. Al Rashdan.

80' BÀN THẮNG! Argentina (1-3) Phút 80': L. Messi (Argentina) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Argentina): J. Lopez vào sân thay J. Alvarez.

90' Thay người Phút 90' (Jordan): S. Obaid vào sân thay H. Abu Dahab.

90' Thay người Phút 90' (Jordan): Shararh vào sân thay A. Olwan.

90+5' Thẻ vàng Phút 90+5': Shararh (Jordan) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Jordan 1-3 Argentina Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 11:01 28/06/2026

Bối cảnh trận đấu tại AT&T Stadium

Cuộc đối đầu giữa Jordan và Argentina tại World Cup diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Trận đấu được tổ chức vào lúc 09:00 ngày 28/06/2026 tại sân vận động AT&T Stadium, nơi Argentina đặt mục tiêu duy trì mạch toàn thắng để củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu, trong khi Jordan đang khát khao tìm kiếm những điểm số danh dự.

Argentina: Sức mạnh của vị thế dẫn đầu

Đội tuyển Argentina đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại chiến dịch lần này. Với 2 trận thắng liên tiếp trong các lượt trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ hiện đang chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối. Sự ổn định trong lối chơi và khả năng áp đặt thế trận giúp Argentina trở thành đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ đội bóng nào.

Việc sở hữu trọn vẹn điểm số sau hai lượt trận đầu tiên không chỉ giúp Argentina rộng cửa đi tiếp mà còn tạo ra tâm lý thoải mái cho các cầu thủ. Với phong độ thăng hoa, đội bóng xứ Tango được kỳ vọng sẽ tiếp tục kiểm soát thế trận và triển khai lối chơi tấn công đa dạng sở trường của mình.

Jordan: Nỗ lực vượt qua khó khăn

Ngược lại, đội tuyển Jordan đang trải qua những ngày tháng đầy thử thách. Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội bóng này vẫn chưa thể giành được bất kỳ điểm số nào và đang tạm xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với phong độ 2 trận thua liên tiếp, Jordan đang đứng trước áp lực rất lớn về mặt tâm lý cũng như mục tiêu cải thiện vị trí.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Jordan chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Để có thể đứng vững trước sức mạnh của Argentina, đại diện châu Á cần một hệ thống phòng ngự kỷ luật và sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút thi đấu tại AT&T Stadium.

Nhận định chiến thuật và cục diện

Dựa trên dữ liệu hiện tại, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt về cả phong độ lẫn vị thế giữa hai đội bóng. Argentina với tâm thế của đội dẫn đầu nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó, Jordan có thể sẽ lựa chọn lối chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công.

Trận đấu này không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho Jordan khi phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng. Đối với Argentina, đây là cơ hội để họ khẳng định sức mạnh tuyệt đối và chuẩn bị tốt nhất cho các giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Phong độ gần đây của Jordan

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thua)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thua)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thua)

01/04/2026: Jordan 2-2 Nigeria (Hòa)

Phong độ gần đây của Argentina

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

07/06/2026: Argentina 2-0 Honduras (Thắng)

01/04/2026: Argentina 5-0 Zambia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Argentina 1 6 WW Jordan 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

Jordan (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Argentina (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Jordan: Không có thông tin chấn thương

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Winner : Argentina

Cập nhật đội hình lúc 08:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Jordan

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Jamal Sellami

Đội hình xuất phát:

1. Yazeed Abu Laila (G)

3. Abdallah Nasib (D)

5. Yazan Al-Arab (D)

4. Husam Ali Mohammad Abudahab (D)

23. Ehsan Haddad (M)

21. Nizar Al-Rashdan (M)

8. Noor Al-Rawabdeh (M)

20. Mohannad Abu Taha (M)

24. Ali Al Azaizeh (F)

9. Ali Olwan (F)

11. Odeh Fakhoury (F)

Dự bị:

22. Abdallah Al-Fakhouri

12. Noureddin Zaid

26. Anas Badawi

16. Mo Abualnadi

18. Mohammad Abu Ghoush

2. Mohammad Ali Hasheesh

19. Saad Al Rousan

17. Saleem Obaid

6. Amer Jamous

15. Ibrahim Sadeh

7. Mohammad Abu Zrayq

25. Mohammad Al Daoud

14. Rajaei Ayed

13. Mahmoud Al-Mardi

10. Mousa Tamari

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

17. Giuliano Simeone (D)

19. Nicolás Otamendi (D)

2. Marcos Senesi (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

18. Nico Paz (M)

5. Leandro Paredes (M)

14. Exequiel Palacios (M)

11. Giovani Lo Celso (M)

9. Julián Alvarez (F)

22. Lautaro Martínez (F)

Dự bị: