Jordan Pickford phá kỷ lục của Peter Shilton: Thủ lĩnh ồn ào và biểu tượng mới của Tam Sư Vượt qua cột mốc 17 trận tại World Cup của huyền thoại Peter Shilton, Jordan Pickford khẳng định vị thế không thể thay thế trong khung gỗ đội tuyển Anh dưới triều đại Thomas Tuchel.

Kể từ năm 2014, chưa một hậu vệ nào của đội tuyển Anh có được một giây phút bình yên thực sự tại đấu trường World Cup. Đó là hệ quả từ sự hiện diện của Jordan Pickford – người được mệnh danh là "Mr. Noisy" (Quý ông ồn ào) của Tam Sư. Sự ồn ào ấy không chỉ là âm thanh, mà là biểu tượng của một kỷ nguyên ổn định nhất trong khung gỗ mà bóng đá xứ sở sương mù từng chứng kiến.

Cột mốc vô tiền khoáng hậu của người gác đền Everton

Trong trận tứ kết sắp tới gặp Na Uy, Jordan Pickford sẽ chính thức chạm tay vào một cột mốc lịch sử: vượt qua kỷ lục 17 lần ra sân tại World Cup của huyền thoại Peter Shilton. Đây cũng sẽ là trận đấu quốc tế thứ 90 của thủ thành thuộc biên chế Everton, một con số minh chứng cho sự bền bỉ và tầm ảnh hưởng không thể chối cãi của anh trong suốt một thập kỷ qua.

Pickford trở thành chốt chặn không thể thay thế nơi khung gỗ Tam sư. Ảnh: Getty Images.

Điều thú vị trong sự nghiệp của Pickford là anh chưa từng một lần đeo băng đội trưởng chính thức, nhưng tiếng nói của anh luôn có trọng lượng lớn nhất trên sân. "Tôi cảm thấy mình là một thủ lĩnh dù không có băng đội trưởng trên tay", Pickford từng chia sẻ. Thực tế tại World Cup 2026 đã chứng minh rằng, tầm vóc của một thủ lĩnh không nằm ở tấm băng trên cánh tay, mà ở khả năng chi phối hàng phòng ngự bằng bản lĩnh thép.

Sự giao thoa cá tính giữa Pickford và Thomas Tuchel

Hành trình xác lập vị thế dưới thời Thomas Tuchel của Pickford không hề bằng phẳng. Từng là lựa chọn số một bất khả xâm phạm dưới thời Gareth Southgate, nhưng khi Tuchel tiếp quản, Pickford phải bắt đầu lại từ con số không. Những lo ngại về phong cách thi đấu có phần "phi truyền thống" từng khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tương lai của anh, nhất là khi HLV tạm quyền Lee Carsley từng thử nghiệm Dean Henderson.

Ngay từ trận mở màn gặp Croatia, khi mới trôi qua 17 phút, HLV Thomas Tuchel đã phải hét lên: "Hãy làm theo lời tôi nói" sau khi Pickford phản ứng quyết liệt trước những chỉ dẫn về cách triển khai bóng. Tuy nhiên, thay vì tạo ra rạn nứt, Tuchel dường như đã tìm thấy một "linh hồn đồng điệu" ở Pickford – một người không bao giờ che giấu cảm xúc và sẵn sàng đối diện trực diện với mọi thử thách khắc nghiệt nhất.

Vượt qua rào cản về kinh nghiệm đỉnh cao cấp câu lạc bộ

Triết lý của Tuchel thường ưu tiên những cầu thủ có kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League và sở hữu bảng thành tích danh hiệu dày dạn. Pickford, người chưa từng hít thở bầu không khí Champions League và là một trong hai cầu thủ hiếm hoi trong đội hình 26 người của Anh chưa có danh hiệu câu lạc bộ nào, dường như rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đã bị dập tắt bởi màn trình diễn thượng hạng trên sân cỏ.

Tại "chảo lửa" Azteca Stadium trong trận gặp Mexico, Pickford đã tái hiện hình ảnh của huyền thoại Gordon Banks với pha bay người cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu của Raúl Jiménez. Khoảnh khắc đó không chỉ làm câm lặng khán đài mà còn xóa tan những chỉ trích nhắm vào anh sau sai lầm ở trận gặp DR Congo trước đó.

Không chỉ tài năng, Pickford còn là một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Ảnh: Getty Images.

Vũ khí chiến thuật và di sản của một thủ lĩnh

Trong 20 phút cuối đầy nghẹt thở khi Anh chỉ còn chơi với 10 người trước Mexico, chính sự chỉ đạo quyết liệt của Pickford đã giúp những hậu vệ như Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones và Dan Burn giữ vững được cấu trúc phòng ngự. Cựu thủ thành Joe Hart nhận định: "Khi tuyển Anh quyết định lùi sâu để bảo vệ thành quả, Pickford là người dẫn đầu."

Không chỉ dừng lại ở khả năng phản xạ, kỹ năng đá bóng dài của Pickford đã trở thành một vũ khí chiến thuật quan trọng trong sơ đồ của Tuchel, giúp Tam Sư thoát pressing một cách hiệu quả. HLV Thomas Tuchel cũng phải thừa nhận sự hài lòng tuyệt đối: "Jordan đã làm rất tốt. Cậu ấy dũng cảm trong các pha ra vào, cứu thua những bàn thua trông thấy và không cho đối phương bất kỳ cơ hội đá bồi nào."

Khi Pickford chuẩn bị độc chiếm kỷ lục về số lần ra sân tại World Cup, các hậu vệ của Anh hiểu rằng họ sẽ tiếp tục phải thi đấu với "những tiếng la hét" bên tai. Nhưng đó là thứ âm thanh của sự an tâm, của một thủ lĩnh thực thụ đang dẫn dắt con tàu Tam Sư tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch. Pickford không chỉ vượt qua Peter Shilton về những con số, anh đang xây dựng một di sản riêng biệt về tinh thần chiến đấu của một người gác đền hiện đại.