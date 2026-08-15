Jose Mourinho cập bến Real Madrid và bài toán giải phóng Jude Bellingham bên cạnh Mbappe Sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho hứa hẹn tạo nên bước ngoặt lớn, biến Jude Bellingham thành hạt nhân số 10 để nâng tầm Kylian Mbappe tại Real Madrid.

Sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid đang mở ra cơ hội lớn để tái cấu trúc đội hình, trong đó việc tối ưu hóa năng lực của Jude Bellingham được xem là chìa khóa then chốt. Sau quãng thời gian bị gò bó trong những hệ thống chiến thuật chưa phù hợp, ngôi sao người Anh hứa hẹn sẽ trở thành hạt nhân quan trọng nhất dưới triều đại chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Lời khẳng định từ chiến dịch World Cup 2026

Màn trình diễn chói sáng trong màu áo tuyển Anh tại World Cup 2026 là bằng chứng rõ nhất cho giá trị thực sự của Jude Bellingham. Tiền vệ này liên tiếp lập cú đúp trong các trận cầu căng thẳng ở vòng knock-out trước Na Uy và Mexico, trực tiếp đưa Tam Sư tiến sâu tại giải đấu. Bellingham không chỉ vượt trội ở khả năng hỗ trợ phòng ngự mà còn thể hiện kỹ năng kéo bóng tịnh tiến và sáng tạo cơ hội ở đẳng cấp cao nhất.

Bellingham đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Dù được bố trí đá số 6, số 8 hay số 10, Bellingham đều tạo ra tầm ảnh hưởng bao trùm lên cục diện trận đấu. Phong độ ấn tượng này vô hình trung đặt ra câu hỏi lớn cho ban huấn luyện Real Madrid về cách sử dụng nhân tài trong hai mùa giải gần đây.

Sự bế tắc trong các triều đại tiền nhiệm

Nhìn lại hai mùa giải vừa qua tại sân Santiago Bernabeu, tiềm năng tấn công của Bellingham đã bị hạn chế đáng kể do định hướng chiến thuật chưa hợp lý. Ở mùa giải 2024/2025, HLV Carlo Ancelotti đã xếp tuyển thủ Anh thi đấu quá xa khung thành đối phương, thậm chí có nhiều thời điểm phải đóng vai trò của một tiền vệ phòng ngự thuần túy.

Bên cạnh đó, giai đoạn thử nghiệm dưới thời Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa cũng không mang lại tín hiệu tích cực. Cả hai nhà cầm quân này đều áp dụng các hệ thống làm giảm bớt tầm ảnh hưởng của Bellingham, khiến anh không thể phát huy tốt nhất những phẩm chất bùng nổ vốn có.

Hạt nhân số 10 trong triết lý của Jose Mourinho

Sự khao khát chiến thắng cùng tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Bellingham là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý bóng đá của Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể tái lập công thức thành công từng giúp Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu ở mùa giải 2023/2024 bằng cách xây dựng lối chơi xung quanh ngôi sao người Anh.

Bellingham hứa hẹn sẽ là hạt nhân trong hệ thống của Mourinho. Ảnh: Getty Images.

Khi được trả lại vị trí số 10 thi đấu ngay sau tiền đạo cắm, Bellingham có đủ điều kiện để hướng tới mục tiêu ghi từ 10 đến 20 bàn mỗi mùa. Việc đẩy tiền vệ này dâng cao xâm nhập vòng cấm không chỉ giúp anh trực tiếp định đoạt trận đấu mà còn tạo ra sự kết nối hoàn hảo với Kylian Mbappe.

Hơn nữa, khi Bellingham thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương, Mbappe sẽ có thêm khoảng trống cùng sự tự do để hoạt động rộng theo đúng sở trường. Trong hệ thống phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh đặc trưng của Mourinho, một mẫu cầu thủ toàn diện như Bellingham – người vừa có thể đoạt bóng ở khu vực nguy hiểm vừa duy trì cường độ lùi sâu hỗ trợ – chính là chìa khóa để đưa Real Madrid trở lại vị thế đỉnh cao.