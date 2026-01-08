Jose Mourinho gạch tên Endrick: Real Madrid tìm bến đỗ mới cho thần đồng Brazil Tân HLV Jose Mourinho ưu tiên tân binh Carlos Espi làm phương án dự phòng cho Kylian Mbappe, khiến Endrick đối mặt nguy cơ tiếp tục rời Real Madrid theo dạng cho mượn.

Dù vừa trở lại sau khoảng thời gian thi đấu thành công tại Olympique Lyon, tương lai của Endrick tại Real Madrid lại một lần nữa rơi vào thế bế tắc. Sự xuất hiện của tân HLV Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện đã thay đổi hoàn toàn cục diện, đẩy tài năng trẻ người Brazil đứng trước nguy cơ tiếp tục phải ra đi theo dạng cho mượn.

Endrick có thể ra đi theo dạng cho mượn một lần nữa.

Mourinho và bài toán nhân sự hàng công

Theo nguồn tin từ báo Marca, HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng thiết lập thứ tự ưu tiên cho hệ thống tấn công của "Kền kền trắng". Chiến lược gia người Bồ Đào Nha coi tân binh Carlos Espi là lựa chọn dự phòng hàng đầu cho siêu sao Kylian Mbappe, thay vì dành sự tin tưởng cho Endrick.

Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho đánh giá rất cao phong cách chơi bóng mang tính hỗ trợ đồng đội của Espi, xem đây là mảnh ghép phù hợp với triết lý chiến thuật mà ông đang xây dựng tại Santiago Bernabeu. Quyết định này khiến vị thế của Endrick suy giảm đáng kể trong kế hoạch nhân sự mùa tới.

Nguy cơ chững lại ở tuổi 20

Ở giai đoạn phát triển then chốt ở tuổi 20, việc phải chấp nhận vị trí dự bị dài hạn tại Real Madrid được xem là nước đi mạo hiểm đối với sự nghiệp của Endrick. Tờ Marca phân tích rằng nếu không thể tạo nên bước đột phá rõ rệt trong giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải, một bản hợp đồng cho mượn tiếp theo sẽ là giải pháp thực tế nhất để tránh tình trạng đình trệ đà phát triển.

Đây được đánh giá là bước ngoặt bất ngờ với giới chuyên môn. Trước khi Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng, nhiều dự báo cho rằng tiền đạo trẻ người Brazil sẽ được giữ lại để cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid.

Cánh cửa quay lại Lyon chính thức đóng sập

Bên cạnh áp lực cạnh tranh tại Tây Ban Nha, phương án quay trở lại Lyon cũng không còn khả thi. Đội bóng nước Pháp đã hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Lois Openda để khỏa lấp khoảng trống nhân sự, đồng nghĩa với việc họ không còn nhu cầu mượn lại Endrick.

Tình thế hiện tại buộc ban lãnh đạo Real Madrid và đại diện của chân sút 20 tuổi phải khẩn trương tìm kiếm một bến đỗ mới phù hợp, đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên cho anh trong chiến dịch 2026/27.