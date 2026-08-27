Jose Mourinho khen ngợi Kylian Mbappe phi thường và sở hữu khát khao như Cristiano Ronaldo Sau cú hat-trick vào lưới Real Sociedad, Kylian Mbappe nhận 'mưa' lời khen từ Jose Mourinho khi được ví với tinh thần chiến đấu bất diệt của Cristiano Ronaldo.

Màn trình diễn thăng hoa với cú hat-trick đỉnh cao trong chiến thắng giòn giã 4-1 của Real Madrid trước Real Sociedad vào rạng sáng 27/8 đã đưa Kylian Mbappe trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới. Không chỉ làm nức lòng người hâm mộ tại Santiago Bernabeu, siêu sao người Pháp còn nhận được những lời tán dương đặc biệt từ chiến lược gia lừng danh Jose Mourinho.

Kylian Mbappe nhận được lời khen từ Jose Mourinho. Ảnh: Getty Images

Khát vọng ghi danh lịch sử và điểm tương đồng với Ronaldo

Khi được hỏi về phẩm chất thống trị trận đấu của chân sút sinh năm 1998, HLV 63 tuổi thừa nhận bản thân vốn không hào hứng với những sự so sánh cá nhân, nhưng vẫn phải dùng từ "phi thường" để miêu tả cựu tiền đạo PSG. Đặc biệt, ông nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết ở Mbappe mang dáng dấp của người đồng hương Cristiano Ronaldo.

Jose Mourinho thẳng thắn chia sẻ: "Khát khao chiến thắng của Mbappe tương tự như của Cristiano Ronaldo. Tôi không thích so sánh các cầu thủ, nhưng Mbappe thực sự phi thường. Tôi rất vui vì anh ấy đã làm nên lịch sử ở World Cup. Tôi thấy anh ấy rất khao khát làm nên lịch sử cùng Real Madrid."

Toàn diện trong lối chơi và tầm ảnh hưởng chiến thuật

Bên cạnh bản năng sát thủ vòng cấm, "Người đặc biệt" đánh giá rất cao tinh thần thi đấu và tầm hoạt động rộng của Mbappe. Ngôi sao người Pháp không giới hạn mình ở vai trò một tiền đạo rình rập cơ hội mà liên tục di chuyển, kết nối và định hình lối chơi tấn công của toàn đội.

"Mbappe không chỉ là một cầu thủ ghi bàn; cậu ấy không chờ cả đội tạo cơ hội rồi mới dứt điểm. Cậu ấy rất tích cực tham gia vào trận đấu," chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh về phong cách thi đấu hiện đại của thủ quân tuyển Pháp.

Đồng thời, khi nói về nghệ thuật quản trị phòng thay đồ chứa nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, Jose Mourinho bày tỏ góc nhìn sâu sắc: "Khi huấn luyện những cầu thủ xuất sắc như thế này, bạn không cần phải huấn luyện từng người một. Bạn chỉ cần huấn luyện toàn đội."

Màn trình diễn chói sáng giúp Kylian Mbappe ẵm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Pha lập công còn lại của Vinicius Junior đã khép lại ngày thi đấu hoàn hảo, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp tại La Liga cho Real Madrid, đồng thời đưa đội bóng Hoàng gia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.