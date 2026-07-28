Jose Mourinho tái xuất Real Madrid: 'Người đặc biệt' cùng sứ mệnh tái thiết Bernabeu Trở lại Santiago Bernabeu sau 14 mùa giải, Jose Mourinho mang kỷ luật thép cùng phong cách vị tha hơn để tái thiết phòng thay đồ Real Madrid.

Sự trở lại của Jose Mourinho tại Real Madrid đánh dấu một chương mới đầy kỳ vọng nhưng cũng không ít thử thách đối với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Sau hai mùa giải nhiều biến động, trải dài từ giai đoạn cuối của Carlo Ancelotti đến chiến dịch 2025/26 đầy sóng gió dưới thời Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, ban lãnh đạo tại Santiago Bernabeu đã quyết định đặt niềm tin vào chiến lược gia người Bồ Đào Nha để đưa con tàu trở lại đúng quỹ đạo.

Mourinho đang gánh trên vai trách nhiệm phục hưng Real.

Sau 14 mùa giải kể từ lần đầu xuất hiện tại Bernabeu, "The Special One" tái xuất trong một diện mạo mới. Dù vẫn duy trì sự khắt khe vốn có trên sân tập, ông đã thể hiện góc nhìn nhân văn và vị tha hơn sau những trải nghiệm qua nhiều giải đấu lớn.

Thiết lập lại kỷ luật thép tại trung tâm Valdebebas

Bối cảnh mà Mourinho tiếp quản Real Madrid là một phòng thay đồ chịu nhiều tổn thương về bản sắc lẫn tính kỷ luật. Lối chơi thiếu sức sống cùng những quyết định nhân sự gây tranh cãi ở mùa trước khiến sự kiên nhẫn của cổ động viên chạm đáy. Nhiệm vụ cấp thiết của ông là tái thiết văn hóa làm việc nghiêm túc ngay từ những ngày đầu tiên.

Ngay trong tuần đầu làm việc tại Valdebebas, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã áp dụng 3 buổi tập kép chỉ trong vòng 5 ngày. Ông đặt ra quy định khắt khe: các cầu thủ phải có mặt ít nhất 2 tiếng trước khi buổi tập lúc 10 giờ sáng bắt đầu, xóa bỏ hoàn toàn thói quen đi sát giờ ở mùa giải trước.

Sự chuyển dịch phương pháp: Đặt tập thể lên trên cái tôi

Khác biệt lớn nhất ở phiên bản Mourinho năm 2026 so với thời điểm 13 năm trước nằm ở cách ứng xử với con người. Nếu trong nhiệm kỳ đầu, các quyết định cứng rắn của ông từng gây ra tranh cãi nội bộ, thì hiện tại ông ưu tiên sự đồng thuận và tinh thần cống hiến vì lợi ích chung của tập thể.

Cái bắt tay của Mourinho với Fede Valverde.

Về mặt chuyên môn, giáo án của Mourinho vẫn tập trung vào việc lấy bóng làm trung tâm với cường độ rất cao. Trong thời gian chờ các trụ cột trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế, ông đã trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ học viện, khẳng định mọi vị trí trong đội hình đều phải được giành lấy bằng sự nỗ lực trên sân tập thay vì danh tiếng.

Bình thản trước truyền thông và tầm nhìn phục hưng

Một điểm đáng chú ý khác là thái độ điềm tĩnh hơn của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước các yếu tố ngoại cảnh. Thay vì tham gia vào những cuộc tranh luận gay gắt với trọng tài hay truyền thông như trước đây, ông tập trung tối đa vào công tác huấn luyện.

Sự hậu thuẫn từ câu lạc bộ trong việc thiết lập ranh giới truyền thông giúp Mourinho giảm bớt áp lực không cần thiết. Mùa giải 2026/27 được xem là bài kiểm tra quan trọng cho năng lực kết hợp giữa kỷ luật, sự vị tha và giá trị truyền thống của Real Madrid, hướng tới mục tiêu đưa đội bóng trở lại vị thế đỉnh cao.