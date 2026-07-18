Jose Mourinho và kế hoạch tước vị thế số 9 của Kylian Mbappe tại Real Madrid Kylian Mbappe đối mặt với biến động lớn tại Bernabeu khi HLV Jose Mourinho tìm kiếm một trung phong cổ điển, đẩy siêu sao người Pháp rời xa vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Vị thế bất khả xâm phạm của Kylian Mbappe tại Real Madrid đang đứng trước thử thách lớn ngay trước thềm mùa giải mới. Dù vừa trải qua một năm thi đấu bùng nổ về mặt cá nhân, tiền đạo người Pháp có thể phải chấp nhận một vai trò mới dưới triều đại của HLV Jose Mourinho - người vốn nổi tiếng với sự thực dụng và yêu cầu khắt khe về mặt chiến thuật.

Triết lý của Mourinho và bài toán trung phong thực thụ

Theo những phân tích mới nhất từ ban huấn luyện, Jose Mourinho không xem Mbappe là một "số 9" truyền thống. Dù sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm thượng thừa, Mbappe thường có xu hướng hoạt động rộng, tận dụng khoảng trống từ hành lang cánh thay vì đóng vai trò một điểm đến (target man) trong vòng cấm.

Sự xuất hiện của tài năng trẻ Endrick cũng không làm thay đổi quan điểm này của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Mourinho đánh giá cả Mbappe và Endrick đều phù hợp hơn ở vai trò tiền đạo lệch cánh hoặc hộ công, nơi họ có thể phát huy tối đa khả năng rê dắt và tạo đột biến. Điều này để lại một khoảng trống lớn ở vị trí trung phong cắm - vị trí mà Mourinho luôn ưu tiên những cầu thủ có khả năng tì đè và làm tường xuất sắc.

Mbappe có nguy cơ không được chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn tại Real Madrid mùa tới

Cơ hội bất ngờ cho Gonzalo Garcia

Trong bối cảnh đó, Gonzalo Garcia đang nổi lên như một phương án giải quyết bài toán hàng công cho Real Madrid. Tiền đạo trẻ này bất ngờ nhận được sự tín nhiệm từ Mourinho nhờ phong cách chơi bóng hiện đại nhưng vẫn giữ được tố chất của một trung phong cổ điển. Giai đoạn tiền mùa giải sẽ là bài kiểm tra quyết định đối với Garcia. Nếu chứng minh được năng lực qua các trận giao hữu, anh hoàn toàn có thể chiếm lấy suất đá chính ở vị trí cao nhất trên hàng công, đẩy Mbappe sang những vai trò hỗ trợ khác.

Áp lực đè nặng lên vai siêu sao người Pháp

Thông tin này đến vào thời điểm Kylian Mbappe đang ở trạng thái tâm lý không tốt. Việc không thể cùng đội tuyển Pháp lọt vào chung kết World Cup 2026 là một cú sốc lớn đối với tiền đạo sinh năm 1998. Dù vậy, nhìn vào những con số thống kê, không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của anh. Mùa giải vừa qua, Mbappe đã ghi tới 42 bàn thắng sau 44 lần ra sân cho Real Madrid, trong đó có 25 pha lập công giúp anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga.

Việc Mourinho muốn thay đổi vị trí của Mbappe có thể coi là một canh bạc chiến thuật. Nếu thành công, Real Madrid sẽ có một hàng công cân bằng và đa dạng hơn. Tuy nhiên, nếu không thể dung hòa được cái tôi và sở trường của siêu sao số một đội bóng, đây có thể là khởi đầu cho những rạn nứt tại phòng thay đồ Bernabeu.

Điểm tin chuyển nhượng và bóng đá quốc tế

Bên cạnh câu chuyện tại Madrid, thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những chuyển động đáng chú ý khác. Manchester United đã khoanh vùng được hai mục tiêu chất lượng để gia cố hành lang cánh trái, vị trí vốn là điểm yếu của "Quỷ đỏ" mùa trước. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola đã chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia, khẳng định cam kết tương lai với dự án hiện tại.

Tại Anh, một thương vụ gây tranh cãi đang diễn ra khi một ngôi sao của tuyển Anh vẫn được định giá rất cao trên thị trường chuyển nhượng bất chấp màn trình diễn mờ nhạt trong cuộc đối đầu trực tiếp với Lionel Messi gần đây. Những diễn biến này hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động và bất ngờ.