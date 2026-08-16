Jose Mourinho xác định Jude Bellingham là số 10 hoàn hảo của Real Madrid trước Arda Guler Trước thềm mùa giải 2026/2027, HLV Jose Mourinho đứng trước cuộc tranh luận giữa Arda Guler và Jude Bellingham cho vai trò nhạc trưởng tại Real Madrid.

Real Madrid chuẩn bị bước vào mùa giải 2026/2027 với một diện mạo đầy quyền lực dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho. Dù vậy, trước thềm trận mở màn gặp Espanyol, một cuộc tranh luận sôi nổi đang bùng phát trong cộng đồng người hâm mộ: Ai mới xứng đáng đảm nhận vị trí số 10 thực thụ của đội bóng giữa Arda Guler và Jude Bellingham?

Jude Bellingham vẫn là trụ cột chính của Real Madrid. Ảnh: Getty Images

Cuộc đối đầu giữa chất nghệ sĩ và sự toàn năng

Phải thừa nhận Arda Guler là một tài năng thiên bẩm của bóng đá thế giới. Với 9 pha kiến tạo cùng tư cách là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất tại Champions League mùa trước, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh phẩm chất của một "phù thủy" nhỏ sở hữu những đường chuyền giàu tính đột biến.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh Jude Bellingham, sự khác biệt về đẳng cấp chơi bóng trở nên vô cùng rõ rệt. Nếu Guler mang dáng dấp của một nghệ sĩ với lối chơi có phần đơn điệu, thì Bellingham lại đại diện cho mẫu cầu thủ toàn năng thế hệ mới. Phép so sánh giữa Bellingham và Guler chẳng khác nào đặt Zinedine Zidane bên cạnh Mesut Ozil — một bên là biểu tượng của sự hoàn hảo toàn diện, còn một bên là tinh hoa lãng mạn nhưng thiếu đi tính bao quát.

Lý trí thực dụng của Jose Mourinho

Ở tuổi 63, chiến lược gia Jose Mourinho nổi tiếng với sự thực dụng và điềm tĩnh chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của đám đông. Với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, bóng đá đỉnh cao được đo đếm bằng tính hiệu quả và các thông số thực tế trên sân cỏ chứ không phụ thuộc vào những con số thống kê có thể bị thổi phồng.

Jose Mourinho biết phải làm gì với Jude Bellingham. Ảnh: Getty Images

Trong bóng đá hiện đại, vai trò của một số 10 không còn là đặc quyền của những nhân tố chỉ biết chuyền bóng hay chờ đợi các tình huống cố định. Ban huấn luyện cần một nhạc trưởng không chỉ biết tấn công mà còn phải sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến thể lực. Bellingham đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó nhờ khả năng rê bóng xuất sắc, tinh thần lãnh đạo bẩm sinh và kỹ năng phòng ngự từ xa.

Tuyển thủ người Anh có thể thi đấu linh hoạt ở các vị trí số 6, số 8 hay số 10 với cùng một đẳng cấp tối thượng. Anh mang đến khả năng tạo áp lực nghẹt thở lên đối thủ cùng hiệu suất ghi bàn đều đặn. Arda Guler có thể mang tới những khoảnh khắc cảm hứng đầy tính nghệ thuật, nhưng trong các trận cầu sinh tử, sự toàn diện của Jude Bellingham mới là lời giải tối ưu cho mọi bài toán chiến thuật tại Bernabeu.