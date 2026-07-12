Jude Bellingham lập cú đúp đưa Anh vào bán kết World Cup 2026 sau 120 phút nghẹt thở Vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 sau hiệp phụ tại Miami, đội tuyển Anh lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup được tổ chức ngoài lãnh thổ châu Âu nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham.

Dưới cái nóng gay gắt tại Miami, trận tứ kết thứ ba của World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Đội tuyển Anh, dù bị dẫn trước và đối mặt với sức ép khủng khiếp từ dàn sao Na Uy, đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 sau 120 phút thi đấu quả cảm. Người hùng của "Tam sư" không ai khác chính là Jude Bellingham với một cú đúp đẳng cấp.

Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp đưa Anh vào bán kết.

Hiệp một đầy sóng gió và sự lên tiếng của ngôi sao

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV tuyển Anh đã chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của Na Uy đã khiến các mũi tấn công như Harry Kane hay Bukayo Saka gặp rất nhiều khó khăn. Phút 19, Jude Bellingham có cơ hội đầu tiên với cú đánh đầu chệch cột dọc sau nỗ lực tạt bóng của Elliot Anderson.

Trong khi hàng công còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Orjan Nyland, hàng thủ tuyển Anh đã phải trả giá từ một tình huống phản công sắc lẹm của đối phương. Phút 36, Andreas Schjelderup thực hiện quả tạt đầy ý đồ, bóng đi cuộn thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Jordan Pickford, mở tỷ số cho Na Uy.

Bị dồn vào thế chân tường, bản lĩnh của ứng viên vô địch đã được phát huy đúng lúc. Vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp một, Anthony Gordon có pha kiến tạo tinh tế để Bellingham băng xuống dứt điểm lạnh lùng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Kịch tính VAR và bước ngoặt thể lực

Bước sang hiệp hai, Na Uy đẩy cao đội hình nhằm tái lập thế dẫn bàn. Erling Haaland và Alexander Sorloth liên tục thử thách tài năng của Pickford. Đỉnh điểm của sự kịch tính đến từ tình huống phạt góc, khi Torbjorn Heggem đưa được bóng vào lưới tuyển Anh. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định Haaland phạm lỗi với Elliot Anderson trước đó.

Công nghệ VAR đã can thiệp đúng lúc giúp tuyển Anh bảo toàn tỷ số.

Sự đen đủi tiếp tục đeo bám đội bóng Bắc Âu khi cú đánh đầu của Kristoffer Ajer đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Không thể định đoạt trận đấu trong 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Bản lĩnh "Tam sư" trong hiệp phụ

Tại đây, ưu thế về chiều sâu đội hình và nền tảng thể lực vượt trội đã giúp tuyển Anh làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Phút 105, sau cú sút uy lực của Morgan Rogers khiến thủ môn Nyland không thể bắt dính bóng, Bellingham đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.

Khó khăn thêm chồng chất với Na Uy khi tiền đạo chủ lực Erling Haaland phải rời sân vì chấn thương. Dù rất nỗ lực trong những phút cuối với sự dâng cao của cả thủ môn Nyland, Na Uy vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới của Jordan Pickford thêm một lần nào nữa.

Hàng thủ tuyển Anh đã thi đấu tập trung để bảo vệ thành quả trong những phút cuối.

Chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng này giúp đội tuyển Anh chính thức góp mặt tại bán kết World Cup 2026. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên "Tam sư" tiến sâu đến vậy tại một giải đấu tổ chức ngoài châu Âu. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ.