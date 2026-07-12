Jude Bellingham tỏa sáng phút 93 đưa ĐT Anh vào bán kết World Cup 2026 Cú đúp của Jude Bellingham giúp ĐT Anh hạ Na Uy 2-1 tại tứ kết World Cup 2026, qua đó xác lập kỷ lục 4 lần lọt vào vòng bán kết các giải đấu lớn từ năm 2018.

Phút 93 trên sân vận động diễn ra trận tứ kết World Cup 2026, Jude Bellingham một lần nữa chứng minh tại sao anh là biểu tượng mới của bóng đá Anh. Cú dứt điểm quyết đoán của tiền vệ này không chỉ hoàn tất cú đúp cá nhân mà còn ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Na Uy, chính thức đưa "Tam sư" ghi tên vào danh sách 4 đội bóng mạnh nhất hành tinh.

Bản lĩnh "Tam sư" và khoảnh khắc định đoạt của ngôi sao

Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy diễn ra với một kịch bản nghẹt thở. Dù không hoàn toàn áp đảo về mặt thế trận, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel đã thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và nhiều người đã nghĩ đến kịch bản kéo dài thêm, Bellingham đã xuất hiện đúng lúc để dập tắt hy vọng của đối thủ.

Chiến thắng này không chỉ là một kết quả đơn thuần, nó phản ánh bản lĩnh của một đội bóng biết cách tận dụng sai lầm của đối phương và tỏa sáng đúng thời điểm. Bellingham tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt thế hệ tài năng mới của bóng đá Anh hướng tới đỉnh cao vinh quang.

Thomas Tuchel và sự ổn định hiếm có

Việc lọt vào bán kết World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng: Đây là lần thứ 4 trong lịch sử tuyển Anh góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (sau các năm 1966, 1990 và 2018). Đáng chú ý hơn, đây cũng là lần thứ 4 họ tiến sâu đến bán kết ở các giải đấu lớn (World Cup và Euro) tính từ năm 2018 đến nay. Sự ổn định này là minh chứng cho sự kế thừa hiệu quả từ triều đại Gareth Southgate sang Thomas Tuchel.

Erling Haaland: Nỗi thất vọng và ranh giới giữa người hùng - tội đồ

Trái ngược với niềm vui của người Anh, Erling Haaland đã có một đêm thi đấu đáng quên. Tiền đạo thuộc biên chế Man City hoàn toàn bị hàng phòng ngự đối phương phong tỏa và không thể tạo ra sự khác biệt như kỳ vọng. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng đến ở phút 55, khi bàn thắng của Na Uy bị công nghệ VAR từ chối sau tình huống phạm lỗi của chính Haaland.

Chân sút 26 tuổi sau đó đã phải rời sân trong hiệp phụ do không đảm bảo thể lực, khép lại hành trình World Cup đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định không nên xem Haaland là "tội đồ". Chính anh là người đã ghi 7 bàn thắng quan trọng để đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới tứ kết World Cup.

Kỳ vọng vào chương mới của bóng đá Na Uy

Thất bại trước tuyển Anh còn có phần lỗi từ những sai lầm cá nhân, điển hình là tình huống xử lý của thủ môn Nyland. Dù dừng bước, nhưng thế hệ vàng của Na Uy với Haaland là biểu tượng vẫn hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong tương lai. Đối với tuyển Anh, thử thách phía trước vẫn còn rất lớn, nhưng với phong độ hiện tại, người hâm mộ xứ sở sương mù hoàn toàn có quyền mơ về chức vô địch sau nhiều thập kỷ chờ đợi.