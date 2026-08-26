Julian Alvarez tìm lối thoát rời Atletico Madrid: Cuộc đua nghẹt thở giữa Barca và Arsenal Bị người hâm mộ quay lưng tại Madrid, tương lai Julian Alvarez đang trở thành tâm điểm với sự tranh giành quyết liệt của Barcelona và Arsenal ở phiên chợ hè.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một trong những thương vụ kịch tính và phức tạp nhất làng túc cầu châu Âu mang tên Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina – người từng cùng tuyển quốc gia vô địch World Cup 2022 – đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi mối quan hệ với câu lạc bộ chủ quản Atletico Madrid đã chạm đáy.

Alvarez đối mặt tương lai bất định. Ảnh: Getty.

Rạn nứt không thể hàn gắn tại Metropolitano

Gia nhập Atletico Madrid từ Manchester City vào năm 2024 với mức phí ban đầu 75 triệu euro, Julian Alvarez nhanh chóng khẳng định giá trị chuyên môn trên sân cỏ. Bước sang mùa giải thứ ba tại La Liga, chân sút 26 tuổi chỉ còn cách cột mốc 50 bàn thắng đúng một pha lập công nữa. Những đóng góp chuyên môn của anh cho đội bóng thành Madrid là không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều chóng mặt sau khi Alvarez công khai bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm thử thách mới. Làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ bùng nổ mạnh mẽ, đỉnh điểm là ở trận hòa 2-2 trước Villarreal. Alvarez phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ chính khán đài nhà, kéo dài suốt từ lúc anh khởi động ngoài đường biên cho tới khi bước vào sân thi đấu trong hiệp hai.

Hình ảnh tiền đạo người Argentina lầm lũi tiến thẳng vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc mà không nán lại tri ân khán giả đã phơi bày tình cảnh cô lập cùng cực. Bầu không khí ngột ngạt này cho thấy việc tiếp tục gắn bó với Atletico Madrid dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cả hai bên.

Khát vọng Barcelona và rào cản pháp lý căng thẳng

Barcelona xem Alvarez là ưu tiên số một cho vị trí trung phong nhằm lấp đầy khoảng trống mà Robert Lewandowski để lại. Nhất là sau khi thu về 55 triệu euro từ việc bán Ferran Torres cho Paris Saint-Germain, đại diện xứ Catalan càng ráo riết đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Đội chủ sân Camp Nou thậm chí đã gửi lời đề nghị vượt mốc 100 triệu euro, hy vọng mong muốn thi đấu cho Barca của cá nhân Alvarez sẽ tạo ra đòn bẩy quyết định.

Dù vậy, thương vụ lập tức rơi vào bế tắc toàn diện trước sự cứng rắn từ ban lãnh đạo Atletico Madrid. Giám đốc điều hành Miguel Angel Gil Marin thẳng thừng từ chối ngồi vào bàn thương thảo, đồng thời gửi đơn khiếu nại Barcelona lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vì hành vi tiếp cận cầu thủ trái phép.

Động thái quyết liệt của đại diện Madrid tạm thời đẩy Barca vào thế khó. Dù đã chi hơn 160 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng này, nền tảng tài chính của đội bóng xứ Catalan vẫn cho phép họ kích nổ thương vụ nếu đối tác chịu nhượng bộ.

Alvarez có thể cập bến Emirates cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ảnh: Getty Images

Arsenal và bước đi chiến lược mang tên Andrea Berta

Khi cuộc đối đầu giữa hai đại diện La Liga trở nên căng thẳng, Arsenal nổi lên như một điểm đến sáng giá và đầy thực tế cho Alvarez. Nhà vô địch nước Anh đang khao khát bổ sung thêm hỏa lực chất lượng cao để duy trì vị thế thống trị quốc nội và chinh phục đấu trường UEFA Champions League.

Đội bóng thành London nắm giữ lợi thế then chốt nhờ Giám đốc thể thao Andrea Berta – người từng giữ vai trò tương tự tại Atletico Madrid trước khi chuyển tới Emirates. Berta nắm rất rõ các điều khoản trong hợp đồng của Alvarez, đồng thời duy trì mối quan hệ mật thiết với cả ban lãnh đạo Atletico lẫn người đại diện cầu thủ.

Sự hiện diện của Arsenal mở ra một lối thoát khả dĩ cho Atletico Madrid, bởi họ kiên quyết không muốn tiếp tay tăng cường sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Barcelona. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở chính Alvarez khi nguyện vọng ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là ở lại Tây Ban Nha để khoác áo Blaugrana.

Thời gian đếm ngược của phiên chợ hè đang buộc các bên phải đưa ra lựa chọn mang tính quyết định. Giữ lại một ngôi sao đã không còn tâm trí cống hiến hay chấp nhận đàm phán để giải phóng quỹ lương và thu về khoản ngân sách tái đầu tư khổng lồ sẽ là bài toán cân não của ban lãnh đạo Atletico Madrid.