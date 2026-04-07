Juno Tab 4 13 inch: Máy tính bảng Linux chip Intel Core Ultra chính thức nhận đặt hàng Juno Computers vừa mở cổng đặt trước mẫu máy tính bảng Linux cao cấp Juno Tab 4 13 inch với cấu hình Intel Core Ultra 5, vỏ hợp kim magie và mức giá khoảng 1.000 USD.

Sau khi công bố hai mẫu máy tính bảng Linux mới cách đây vài tuần, Juno Computers đã chính thức mở cổng đặt hàng trước cho phiên bản cao cấp nhất: Juno Tab 4 13 inch. Với mức giá tiệm cận phân khúc cao cấp, thiết bị này hướng đến người dùng cần một môi trường làm việc Linux di động, mạnh mẽ và có khả năng nâng cấp linh hoạt.

Juno Tab 4 13 inch được trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với chip Intel Core Ultra

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Juno Tab 4 13 inch chính là sự hiện diện của bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 115U. Đây là dòng chip mới tối ưu cho hiệu suất và tiết kiệm điện năng, giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ trên hệ điều hành Linux. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5, đảm bảo khả năng đa nhiệm tốt.

Đáng chú ý, Juno Computers trang bị cho máy ổ cứng SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe dung lượng 1TB có thể tháo rời. Việc cho phép thay thế SSD là một điểm cộng lớn đối với người dùng Linux, vốn thường ưu tiên quyền kiểm soát phần cứng và khả năng bảo mật dữ liệu. Người dùng cũng có tùy chọn mua thêm dịch vụ mã hóa đĩa cứng với chi phí khoảng 12 USD.

Màn hình 2.5K và thiết kế hợp kim magie bền bỉ

Juno Tab 4 sở hữu màn hình IPS 13 inch với độ phân giải 1600 x 2560 pixels, tỷ lệ khung hình phù hợp cho công việc sáng tạo và lập trình. Mặc dù tần số quét chỉ dừng lại ở mức 60Hz cơ bản, nhưng màn hình này hỗ trợ bút cảm ứng (stylus) đi kèm, mở rộng khả năng tương tác cho người dùng.

Toàn bộ linh kiện được bảo vệ trong lớp vỏ hợp kim magie chắc chắn. Để duy trì hiệu suất ổn định cho chip Intel, nhà sản xuất đã tích hợp hệ thống tản nhiệt gồm hai quạt bên trong thân máy. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 115U RAM 16GB LPDDR5 Lưu trữ 1TB SSD M.2 2280 (có thể tháo rời) Màn hình 13 inch IPS, 1600 x 2560, 60Hz Pin / Sạc 42.71Wh / 65W Cổng kết nối 2x USB-C (hỗ trợ video out), 1x USB-A 3.0

Khả năng kết nối và phụ kiện đi kèm

Về kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.2. Tuy nhiên, khác với phiên bản 10.5 inch nhỏ hơn, mẫu 13 inch này không tích hợp modem LTE và khe cắm thẻ nhớ microSD. Bù lại, người dùng sẽ nhận được một bộ phụ kiện đầy đủ bao gồm bàn phím rời có đèn nền và bút cảm ứng ngay trong hộp.

Giá bán và lộ trình giao hàng

Hiện tại, người dùng có thể đặt trước Juno Tab 4 13 inch với mức giá 989 USD tại thị trường Mỹ và 949 Bảng Anh tại thị trường Anh (đã bao gồm VAT). Theo thông báo từ Juno Computers, quá trình sản xuất sẽ bắt đầu ngay sau khi đợt đặt hàng trước kết thúc.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải kiên nhẫn vì thời gian giao hàng dự kiến sẽ rơi vào khoảng 90 đến 100 ngày sau khi chiến dịch đặt hàng đóng lại. Điều này đồng nghĩa với việc sớm nhất phải đến tháng 10/2026, những chiếc máy tính bảng đầu tiên mới đến tay khách hàng. Trong khi đó, phiên bản 10.5 inch LTE vẫn chưa có giá bán và ngày phát hành cụ thể.