Jurgen Klopp nhậm chức tại tuyển Đức: Sự kỳ vọng lớn và bài toán tái thiết Die Mannschaft Bản hợp đồng đến năm 2030 mang lại làn sóng phấn hưng lớn, nhưng HLV Jurgen Klopp lập tức đối mặt bài toán tái thiết tuyến giữa và tìm người thay Manuel Neuer.

Sự xuất hiện của Jurgen Klopp trên ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Đức thay thế Julian Nagelsmann lập tức thổi bùng bầu không khí lạc quan hiếm thấy cho nền bóng đá quốc gia này. Ký vào bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030, chiến lược gia 58 tuổi đánh dấu sự trở lại băng ghế huấn luyện kể từ khi chia tay Liverpool vào năm 2024. Tuy nhiên, đằng sau sự hào hứng ban đầu là cả một đống đổ nát chiến thuật mà cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund phải đối mặt.

Klopp bắt tay xây dựng lại tuyển Đức từ những thất bại liên tiếp.

Sự khác biệt giữa cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia

Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm hai chức vô địch Bundesliga, một Premier League và một Champions League cùng Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool, năng lực cầm quân của Klopp là điều không cần tranh cãi. Cựu danh thủ Dietmar Hamann đánh giá cá tính mạnh mẽ cùng khả năng truyền cảm hứng của Klopp là liều thuốc tinh thần vô giá: "Ông ấy tạo ra sự hưng phấn đáng kinh ngạc chỉ bằng sự hiện diện và cách giao tiếp. Đó là điều đất nước này cần".

Dù vậy, giới chuyên môn cũng đưa ra lời cảnh báo thực tế dành cho nhà cầm quân sinh năm 1967. Khác với môi trường câu lạc bộ nơi ông có thể tự do mua sắm nhân sự theo triết lý bóng đá riêng, cấp độ đội tuyển quốc gia gò bó HLV trong một nguồn tài nguyên nhân sự cố định. Danh tiếng không thể ngay lập tức biến một tập thể rệu rã thành quân đoàn chiến thắng nếu thiếu đi bộ khung chiến thuật phù hợp.

Bài toán "phòng máy" và cuộc khủng hoảng kế thừa

Nhìn lại chặng đường sa sút kéo dài từ sau đỉnh cao World Cup 2014, "Die Mannschaft" đã trải qua chuỗi ngày đen tối khi liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2018, World Cup 2022, và mới nhất là thất bại tại vòng 32 đội World Cup 2026 trước Paraguay trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút, thua 3-4 luân lưu).

Vấn đề cốt lõi của tuyển Đức không nằm ở ngẫu hứng cá nhân mà là tuyến giữa - khu vực được xem như "phòng máy" điều tiết lối chơi. Hamann chỉ rõ: "Các trận đấu được quyết định ở khu vực giữa sân. Đó là điểm yếu của chúng tôi trong nhiều năm qua". Việc thiết lập lại sự kiểm soát và tính chiến đấu ở trung tuyến sẽ là ưu tiên hàng đầu trong sa bàn của Klopp.

Một trong những bài toán khó của tuyển Đức là tìm người thay thế Neuer.

Bên cạnh tuyến giữa, khung gỗ cũng đặt ra bài toán hóc hiểm về phương án thay thế biểu tượng Manuel Neuer. Những lựa chọn như Alexander Nubel hay tài năng trẻ Christian Urbig từ Bayern Munich đang được cân nhắc, nhưng việc trao gửi niềm tin cho ai ở các giải đấu lớn đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết đoán lớn từ tân HLV trưởng.

Ranh giới cá nhân và lộ trình phục hưng

Bên cạnh chuyên môn, Jurgen Klopp cũng đưa ra thông điệp đanh thép ngay khi nhậm chức tại Frankfurt. Ông tuyên bố sẵn sàng từ chức ngay lập tức nếu truyền thông xâm phạm cuộc sống riêng tư của gia đình ông. Sự rõ ràng này phản ánh nguyên tắc làm việc nhất quán của chiến lược gia từng 4 lần chứng kiến đội nhà vươn lên đỉnh cao thế giới.

Hành trình đưa nhà cựu vô địch thế giới trở lại vị thế vốn có chắc chắn không phải con đường rải hoa hồng. Kỳ vọng dành cho Klopp là rất lớn, nhưng sự kiên nhẫn và những điều chỉnh chiến thuật chính xác mới là chìa khóa để ông biến làn sóng hưng phấn ban đầu thành danh hiệu thực tế cho bóng đá Đức.