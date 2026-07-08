Juventus đàm phán mượn Joshua Zirkzee, Galatasaray muốn có Gabriel Martinelli Thị trường chuyển nhượng hè nóng lên khi Juventus nỗ lực mượn Joshua Zirkzee từ MU, trong khi Galatasaray bất ngờ đưa Gabriel Martinelli vào tầm ngắm.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục ghi nhận những diễn biến sôi động khi các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu gấp rút nâng cấp lực lượng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là nỗ lực của Juventus trong việc đàm phán mượn tiền đạo Joshua Zirkzee từ Manchester United, cùng động thái đầy bất ngờ từ Galatasaray dành cho chân sút Gabriel Martinelli của Arsenal.

Juventus tìm giải pháp hàng công với Joshua Zirkzee

Juventus đang tích cực thương thảo với Manchester United để hỏi mượn tiền đạo Joshua Zirkzee. Đội bóng Serie A muốn gia tăng chiều sâu cho hàng tấn công trong giai đoạn then chốt của mùa giải, tuy nhiên họ không muốn cam kết điều khoản bắt buộc mua đứt chân sút 25 tuổi người Hà Lan.

Juve muốn chiêu mộ Zirkzee theo dạng cho mượn.

Việc gia nhập Juventus theo dạng cho mượn được xem là cơ hội tốt để Zirkzee tìm kiếm thêm thời gian thi đấu và lấy lại phong độ đỉnh cao, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh suất đá chính tại Old Trafford diễn ra vô cùng khốc liệt.

Galatasaray săn đón Gabriel Martinelli, Arsenal và MU tranh tài năng trẻ

Bên cạnh thương vụ Zirkzee, Galatasaray vừa đưa Gabriel Martinelli của Arsenal vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tuyển thủ 25 tuổi người Brazil nhờ tốc độ bộc phát cùng khả năng tạo đột biến ấn tượng bên hành lang cánh. Phía Arsenal hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng chia tay ngôi sao này.

Martinelli đang là mục tiêu của Galatasaray.

Song song với đó, cả Arsenal và Manchester United đều đang cử tuyển trạch viên theo dõi tiền đạo 20 tuổi Kaua Elias thuộc biên chế Shakhtar Donetsk. Chân sút trẻ người Brazil gây sự chú ý lớn sau khi ghi một cú hat-trick trong trận giao hữu tiền mùa giải. AC Milan và Porto cũng đang theo sát tài năng triển vọng này.

Liverpool điều chỉnh phương án nhân sự hàng thủ và tuyến đầu

Tại vùng Merseyside, Liverpool đã quyết định từ bỏ thương vụ chiêu mộ hậu vệ cánh Djed Spence của Tottenham. Dù đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng do chấn thương, ban lãnh đạo The Kop vẫn quyết định thay đổi định hướng và chuyển sang các mục tiêu khác phù hợp hơn với cấu trúc đội hình.

Ở chiều ngược lại, Liverpool đang đẩy mạnh đàm phán với đại diện của cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Ibrahim Mbaye từ Paris Saint-Germain. Tài năng trẻ người Senegal tỏ ra hứng thú với kịch bản chuyển đến Ngoại hạng Anh để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Các thương vụ đáng chú ý khác tại Anh

Tại London, cuộc thương thảo giữa West Ham và Tottenham về cầu thủ chạy cánh Manor Solomon đã chính thức đổ vỡ. Nguyên nhân xuất phát từ việc West Ham không đồng ý chi trả các khoản tiền thưởng phát sinh nếu đội bóng giành quyền thăng hạng. Ngôi sao 27 tuổi người Israel sẽ phải tìm kiếm bến đỗ mới trong thời gian tới.

Ở nhóm đội bóng khác, Ipswich đang tỏ ra rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ tiến gần đến thỏa thuận mua đứt tiền vệ 29 tuổi Sasa Lukic từ Fulham, đồng thời cạnh tranh với Everton để giành chữ ký của tuyển thủ Senegal Krepin Diatta theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó, Sunderland đang dẫn đầu cuộc đua giành cầu thủ chạy cánh Geny Catamo của Sporting Lisbon, vượt qua sự cạnh tranh từ Aston Villa, Brentford và Everton.