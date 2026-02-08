Juventus hoàn tất thương vụ Randal Kolo Muani từ PSG với mức giá 50 triệu euro Nhà báo Fabrizio Romano xác nhận Juventus đạt thỏa thuận mua đứt Randal Kolo Muani từ PSG với tổng giá trị 50 triệu euro cùng bản hợp đồng tới năm 2031.

Juventus đã chính thức chốt xong thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain, đánh dấu một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của đội bóng thành Turin ở kỳ chuyển nhượng này. Theo thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Bianconeri đã đưa ra quyết định mua đứt chân sút người Pháp thay vì phương án mượn như dự định ban đầu.

Bước ngoặt lớn trên bàn đàm phán

Thương vụ đưa Kolo Muani cập bến Serie A là thành quả của chuỗi đàm phán kéo dài suốt nhiều tháng giữa ban lãnh đạo Juventus và đội bóng nước Pháp. Ban đầu, kịch bản được đưa ra thảo luận là một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, hai bên đã thống nhất chuyển sang hình thức chuyển nhượng vĩnh viễn ngay lập tức.

Randal Kolo Muani chuẩn bị chuyển tới Juventus. Ảnh: Getty Images

Để nhận được cái gật đầu từ PSG, Juventus sẽ phải trả khoản phí cố định ban đầu là 38 triệu euro. Bên cạnh đó, thỏa thuận còn đi kèm 12 triệu euro phụ phí phát sinh dựa trên thành tích cá nhân và tập thể của tiền đạo này, đưa tổng giá trị gói chuyển nhượng lên mốc 50 triệu euro.

Cam kết tương lai lâu dài tại Turin

Bên cạnh mức phí chuyển nhượng đạt thỏa thuận với PSG, đội bóng nước Ý cũng chuẩn bị sẵn bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tháng 6 năm 2031 dành cho tuyển thủ Pháp. Mức thù lao ròng mà Kolo Muani nhận được tại Turin dự kiến rơi vào khoảng hơn 5 triệu euro cho mỗi mùa giải.

Hiện tại, PSG đã cho phép Kolo Muani tiến hành các thủ tục y tế định kỳ với Juventus. Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra thể lực bắt buộc và đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn, thông báo chính thức sẽ được gã khổng lồ bóng đá Ý công bố rộng rãi trong ít ngày tới.