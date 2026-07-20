Juventus nhắm David de Gea: Kế hoạch B đầy tham vọng cho vị trí người gác đền Juventus đang cân nhắc David de Gea như phương án dự phòng chất lượng cho Emiliano Martinez nhằm củng cố hàng thủ dưới thời Luciano Spalletti, bất chấp sự cứng rắn từ Fiorentina.

Trong nỗ lực tái thiết hàng phòng ngự và tìm kiếm một thủ lĩnh thực thụ nơi khung gỗ, Juventus đã chính thức đưa David de Gea vào danh sách các mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Theo báo cáo từ Calciomercato, thủ thành người Tây Ban Nha được xem là phương án dự phòng chiến lược trong trường hợp "Bà đầm già" không thể thuyết phục Aston Villa nhượng lại Emiliano Martinez.

David de Gea nằm trong tầm ngắm của Juventus. Ảnh: Getty Images

Sự lựa chọn mang tính chiến thuật của Luciano Spalletti

Dưới triều đại của huấn luyện viên Luciano Spalletti, Juventus đang ưu tiên tìm kiếm một thủ môn không chỉ có phản xạ xuất sắc mà còn phải sở hữu tố chất lãnh đạo để chỉ huy hàng phòng ngự. David de Gea, với bề dày kinh nghiệm tại Premier League và sự thích nghi nhanh chóng với môi trường Serie A, hội tụ đầy đủ các yếu tố mà chiến lược gia người Italy đang tìm kiếm.

Dù ưu tiên số một của ban lãnh đạo Juventus vẫn là Emiliano Martinez, nhưng sự ổn định và đẳng cấp đã được khẳng định của De Gea khiến anh trở thành một lựa chọn an toàn và chất lượng không kém. Việc theo đuổi đồng thời cả hai cái tên đình đám này cho thấy tham vọng cực lớn của đội bóng thành Turin trong việc nâng cấp vị trí người gác đền.

Rào cản từ Fiorentina và bài toán tài chính

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn khi Fiorentina đang nắm giữ lợi thế trên bàn đàm phán. David de Gea hiện đang nhận mức lương ròng khoảng 4 triệu euro mỗi mùa giải tại Florence. Hợp đồng của anh với đội bóng áo tím còn thời hạn đến năm 2028, kèm theo điều khoản tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Ban lãnh đạo "The Viola" đã sớm phát đi thông điệp cứng rắn khi khẳng định thủ môn người Tây Ban Nha hiện tại không phải để bán với bất cứ giá nào. Bên cạnh đó, bản thân De Gea cũng đang cảm thấy hạnh phúc và chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi Florence, nơi anh đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

Tham vọng chuyển nhượng diện rộng của Juventus

Bên cạnh vị trí thủ môn, Juventus cũng đang tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để làm mới hàng công. Các nguồn tin cho biết đội bóng thành Turin đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Richarlison và Randal Kolo Muani nhằm tăng cường hỏa lực cho mùa giải tới.

Việc nhắm đến những ngôi sao hàng đầu cho thấy Juventus đang quyết tâm trở lại vị thế thống trị tại Serie A cũng như đấu trường châu lục. Dù thương vụ De Gea vẫn còn nhiều rào cản, nhưng sự quan tâm từ một đội bóng lớn như Juventus chắc chắn sẽ khiến thị trường chuyển nhượng tại Italy trở nên sôi động hơn bao giờ hết trong thời gian tới.