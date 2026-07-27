Juventus tiến gần chữ ký của John Stones: Quân bài chiến thuật đỉnh cao cho Serie A Bà đầm già thành Turin đã gửi lời đề nghị chính thức tới John Stones sau khi trung vệ 32 tuổi hết hạn hợp đồng với Man City, vượt lên trên nhiều ông lớn châu Âu.

Bản hợp đồng tự do mang tên John Stones đang trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau khi khép lại hành trình 10 năm đầy vinh quang tại Manchester City và tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Anh, trung vệ 32 tuổi đã nhận được lời đề nghị chính thức từ Juventus. Đội bóng nước Ý coi anh là phương án số một để nâng cấp chất lượng tuyến phòng ngự.

Stones lọt tầm ngắm Juventus.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio của Sky Sport Italia, ban lãnh đạo Juventus đã chủ động liên hệ trực tiếp với Stones và người đại diện để đàm phán các điều khoản cá nhân. Sự quyết đoán này giúp đại diện Serie A chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh.

Chất lượng triển khai bóng thượng thừa

Bên cạnh tư duy phòng ngự đỉnh cao, yếu tố biến Stones thành mục tiêu hàng đầu của Juventus chính là khả năng kiểm soát và tịnh tiến bóng. Sau một thập kỷ rèn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, trung vệ người Anh đã vươn mình trở thành một trong những trung vệ chia bài xuất sắc nhất thế giới.

Thống kê cho thấy, tính từ năm 2016 đến nay, trong số tất cả các cầu thủ thực hiện trên 10.000 đường chuyền tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Stones đạt mức ấn tượng 93,37%. Trong cùng dải dữ liệu, chỉ có duy nhất người đồng đội cũ Ruben Dias nhỉnh hơn đôi chút với tỷ lệ 93,40%. Khả năng thoát pressing và đưa bóng lên tuyến trên của Stones hứa hẹn mang lại làn gió mới cho cách vận hành chiến thuật tại Turin.

Giải bài toán lực lượng và tối ưu ngân sách

Động thái đẩy nhanh tiến độ đàm phán của Juventus xuất phát từ tình hình lực lượng khẩn cấp. Hàng thủ của họ đang đứng trước nguy cơ tổn thất lớn khi trụ cột Gleison Bremer có khả năng chuyển sang khoác áo Galatasaray. Bối cảnh đó buộc đội bóng phải tìm kiếm một phương án thay thế đẳng cấp ngay tức thì.

Hơn nữa, bài toán tài chính cũng đóng vai trò quyết định. Juventus từng đưa Jhon Lucumi của Bologna vào danh sách mục tiêu, nhưng mức giá 25 triệu euro mà đối tác yêu cầu quá cao so với tính toán. Việc chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp thế giới như Stones theo dạng chuyển nhượng tự do giúp họ vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa tối ưu hóa ngân sách hoạt động.

Tận dụng sự chần chừ từ các đối thủ

Dù rơi vào trạng thái tự do, giá trị của Stones vẫn thu hút nhiều sự chú ý. Những ông lớn như Chelsea, Arsenal hay Bayern Munich từng đánh tiếng quan tâm nhưng không đưa ra thái độ thực sự quyết liệt. Trong khi đó, các tin đồn liên quan tới Inter Milan hay Napoli chỉ dừng ở mức đề xuất từ giới trung gian chứ chưa có hành động cụ thể.

Nắm bắt thời cơ, Juventus đã đi trước một bước bằng những cuộc đàm phán trực diện. Thương vụ chiêu mộ John Stones dự kiến sẽ sớm hoàn tất ngay khi hai bên thống nhất được mức lương và các khoản thưởng cá nhân.