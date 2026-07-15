Kairat Almaty thắng Sutjeska, đẩy đối thủ vào thế khó Kairat Almaty đánh bại Sutjeska 2-0 tại Stadion Kraj Bistrice, Niksic ở vòng loại thứ nhất UEFA Champions League. Bekbolat và Jorginho lập công, giúp Kairat Almaty nắm lợi thế còn Sutjeska đối mặt bất lợi lớn.

Sutjeska 0 - 2 Kairat Almaty Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sutjeska tiếp đón Kairat Almaty.

25' M. Simun nhận thẻ vàng Phút 25, M. Simun của Sutjeska nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo.

29' A. Golubovic nhận thẻ vàng Phút 29, A. Golubovic của Sutjeska bị phạt thẻ vàng vì lỗi kéo người. Trọng tài tiếp tục phải can thiệp khi trận đấu có dấu hiệu nóng lên.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' K. Campbell vào sân cho Sutjeska Phút 46', K. Campbell vào sân thay P. Anicic bên phía Sutjeska. Đội chủ nhà vẫn đang hòa Kairat Almaty 0-0.

56' Sutjeska thay người ở phút 56 Phút 56', Sutjeska đưa A. Boljevic vào sân thay V. Cavor. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận của đội chủ nhà trong trận đấu.

57' Sutjeska thay người ở phút 57 Phút 57, Sutjeska đưa M. Camara vào sân thay M. Simun. M. Simun rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng.

65' A. Raznatovic nhận thẻ vàng Phút 65', A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing.

68' I. Bekbolat đưa Kairat Almaty vượt lên Phút 68', I. Bekbolat lập công, giúp Kairat Almaty mở tỷ số trước Sutjeska. Đội khách đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong trận đấu tại Stadion Kraj Bistrice.

69' Kairat Almaty thay người ở phút 69 Phút 69, E. Tapalov vào sân thay I. Bekbolat bên phía Kairat Almaty. Đội khách nhanh chóng điều chỉnh nhân sự sau khi vươn lên dẫn trước.

75' Sutjeska thay người ở phút 75 Phút 75, B. Toskovic vào sân thay J. Cadjenovic, khi Sutjeska thực hiện điều chỉnh nhân sự. Sự xuất hiện của B. Toskovic mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong chặng cuối.

76' S. Babic vào sân thay M. Mrvaljevic Phút 76, S. Babic vào sân thay M. Mrvaljevic bên phía Sutjeska. Đây là sự điều chỉnh của Sutjeska trong bối cảnh đội đang bị Kairat Almaty dẫn trước.

79' A. Raznatovic nhận thẻ vàng Phút 79, A. Raznatovic của Sutjeska nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi.

79' A. Raznatovic nhận thẻ đỏ Phút 79, A. Raznatovic của Sutjeska bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi. Sutjeska sẽ phải chơi trong thế thiếu người ở những phút còn lại.

80' Jorginho đá phạt đền, Kairat Almaty dẫn 0-2 Phút 80, Jorginho thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Kairat Almaty nhân đôi cách biệt lên 0-2. Bàn thắng đến ngay sau thẻ đỏ của A. Raznatovic, khiến Sutjeska càng thêm khó khăn.

81' Kairat Almaty thay người ở phút 81 Phút 81, Edmilson vào sân thay O. Jukkola trong đội hình Kairat Almaty. Đội khách đang dẫn Sutjeska 0-2, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi.

87' Kairat Almaty thay người phút 87 Phút 87', Kairat Almaty đưa O. Baybek vào sân thay A. Sadybekov. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

87' Kairat Almaty thay người ở phút 87 Phút 87, Kairat Almaty đưa L. Kurgin vào sân thay L. Mata. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối khi đang nắm lợi thế.

87' Kairat Almaty thay người ở phút 87 Phút 87, A. Tuyakbaev vào sân thay Jorginho bên phía Kairat Almaty. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận có thể giúp đội khách duy trì sự chắc chắn.

88' D. Hocko nhận thẻ vàng cuối trận Phút 88, D. Hocko (Sutjeska) nhận thẻ vàng sau lỗi Holding. Sutjeska tiếp tục gặp khó trong những phút cuối trận.

89' J. Oksanen nhận thẻ vàng phút 89 Phút 89, J. Oksanen của Kairat Almaty nhận thẻ vàng sau pha truy cản. Kairat Almaty vẫn đang nắm lợi thế rõ rệt trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Sutjeska 0-2 Kairat Almaty Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:53 16/07/2026

Đội hình chính thức Sutjeska Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic Kairat Almaty Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin 1 Vladan Giljen 2 Aleksa Golubovic 72 Anto Babić 15 Boris Kopitović 22 Andrija Ražnatović 20 Jovan Čađenović 6 Deni Hočko 77 Marko Simun 11 Vasilije Cavor 99 Marko Mrvaljević 9 Petar Anicic 1 Temirlan Anarbekov 24 Aleksandr Mrynskiy 25 Aleksandr Shirobokov 44 Lucas Áfrico 3 Luís Mata 6 Adilet Sadybekov 13 Jaakko Oksanen 81 Ismail Bekbolat 7 Jorginho 19 Oiva Jukkola 28 Marc Gual Dự bị Sutjeska 12 Tomas Durovic 4 Milos Vracar 6 Rados Dedic 3 Mamadou Camara 5 Igor Pajović 7 Aleksandar Boljević 66 Kenroy Campbell 55 Aleksandar Šćekić 21 Danilo Cetkovic Kairat Almaty 30 Danila Buch 82 Sherkhan Kalmurza 5 Lev Kurgin 20 Erkin Tapalov 32 Adlan Nurgaliev 4 Damir Kasabulat 8 Olzhas Baibek 87 Azamat Tuyakbayev 27 Mukhamedali Abish Cập nhật đội hình lúc 01:31 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Sutjeska sẽ đối đầu Kairat Almaty tại Stadion Gradski lúc 02h00 ngày 16/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đấu mà những dữ liệu gần nhất cho thấy Kairat Almaty đang có điểm tựa tốt hơn về kết quả.

Phong độ tạo khác biệt

Sutjeska bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Dữ liệu hiện có không cung cấp thêm chuỗi trận hoặc các chỉ số chuyên môn khác, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hay sự ổn định trong phòng ngự của đội chủ nhà.

Trong khi đó, Kairat Almaty giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, dù chưa thể dùng riêng một trận đấu để kết luận về toàn bộ phong độ của đội bóng.

Thế đối đầu nghiêng về Kairat Almaty

Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu gần nhất. Sutjeska chưa giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Kairat Almaty là đội chiến thắng. Xu hướng này tạo thêm một lợi thế tâm lý cho đại diện Kairat Almaty, còn Sutjeska sẽ cần thay đổi cán cân từ những tình huống đầu tiên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ, nhân sự, bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng hay cách vận hành của hai đội. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động pressing, tổ chức phòng ngự thấp hoặc ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, bối cảnh kết quả gần nhất cho thấy Sutjeska cần hướng tới một cách nhập cuộc chắc chắn hơn sau thất bại, đặc biệt trong việc hạn chế những sai sót có thể trao cơ hội cho đối thủ. Kairat Almaty có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu được ghi nhận.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Stadion Gradski có sự giằng co rõ rệt giữa lợi thế sân nhà của Sutjeska và ưu thế về kết quả gần nhất của Kairat Almaty. Sutjeska cần tận dụng không gian quen thuộc để tạo thế chủ động, trong khi Kairat Almaty có cơ sở tâm lý tốt hơn từ lần đối đầu trước.

Nhìn chung, Kairat Almaty đang nhỉnh hơn ở các dữ kiện trực tiếp được cung cấp, nhưng trận đấu vẫn phụ thuộc vào cách Sutjeska phản ứng sau thất bại gần nhất. Những phút đầu và khả năng duy trì sự tập trung sẽ có thể quyết định hướng diễn biến của cuộc đối đầu này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Sutjeska · 0 thắng 0 hòa Kairat Almaty · 1 thắng Kairat Almaty 2 - 1 Sutjeska KA

Sutjeska 5 trận gần nhất B B B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Kairat Almaty 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Dự đoán trước trận Sutjeska 0% Hòa 50% Kairat Almaty 50% 0% 50% 50%