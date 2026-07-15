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    Kairat Almaty thắng Sutjeska, đẩy đối thủ vào thế khó

    Tuệ Nhân15/07/2026 21:23

    Kairat Almaty đánh bại Sutjeska 2-0 tại Stadion Kraj Bistrice, Niksic ở vòng loại thứ nhất UEFA Champions League. Bekbolat và Jorginho lập công, giúp Kairat Almaty nắm lợi thế còn Sutjeska đối mặt bất lợi lớn.

    Sutjeska0 - 2Kairat AlmatyKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Sutjeska tiếp đón Kairat Almaty.

    • 25'M. Simun nhận thẻ vàng

      Phút 25, M. Simun của Sutjeska nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo.

    • 29'A. Golubovic nhận thẻ vàng

      Phút 29, A. Golubovic của Sutjeska bị phạt thẻ vàng vì lỗi kéo người. Trọng tài tiếp tục phải can thiệp khi trận đấu có dấu hiệu nóng lên.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'K. Campbell vào sân cho Sutjeska

      Phút 46', K. Campbell vào sân thay P. Anicic bên phía Sutjeska. Đội chủ nhà vẫn đang hòa Kairat Almaty 0-0.

    • 56'Sutjeska thay người ở phút 56

      Phút 56', Sutjeska đưa A. Boljevic vào sân thay V. Cavor. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên được ghi nhận của đội chủ nhà trong trận đấu.

    • 57'Sutjeska thay người ở phút 57

      Phút 57, Sutjeska đưa M. Camara vào sân thay M. Simun. M. Simun rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng.

    • 65'A. Raznatovic nhận thẻ vàng

      Phút 65', A. Raznatovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng vì lỗi Roughing.

    • 68'I. Bekbolat đưa Kairat Almaty vượt lên

      Phút 68', I. Bekbolat lập công, giúp Kairat Almaty mở tỷ số trước Sutjeska. Đội khách đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong trận đấu tại Stadion Kraj Bistrice.

    • 69'Kairat Almaty thay người ở phút 69

      Phút 69, E. Tapalov vào sân thay I. Bekbolat bên phía Kairat Almaty. Đội khách nhanh chóng điều chỉnh nhân sự sau khi vươn lên dẫn trước.

    • 75'Sutjeska thay người ở phút 75

      Phút 75, B. Toskovic vào sân thay J. Cadjenovic, khi Sutjeska thực hiện điều chỉnh nhân sự. Sự xuất hiện của B. Toskovic mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong chặng cuối.

    • 76'S. Babic vào sân thay M. Mrvaljevic

      Phút 76, S. Babic vào sân thay M. Mrvaljevic bên phía Sutjeska. Đây là sự điều chỉnh của Sutjeska trong bối cảnh đội đang bị Kairat Almaty dẫn trước.

    • 79'A. Raznatovic nhận thẻ vàng

      Phút 79, A. Raznatovic của Sutjeska nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi.

    • 79'A. Raznatovic nhận thẻ đỏ

      Phút 79, A. Raznatovic của Sutjeska bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi. Sutjeska sẽ phải chơi trong thế thiếu người ở những phút còn lại.

    • 80'Jorginho đá phạt đền, Kairat Almaty dẫn 0-2

      Phút 80, Jorginho thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Kairat Almaty nhân đôi cách biệt lên 0-2. Bàn thắng đến ngay sau thẻ đỏ của A. Raznatovic, khiến Sutjeska càng thêm khó khăn.

    • 81'Kairat Almaty thay người ở phút 81

      Phút 81, Edmilson vào sân thay O. Jukkola trong đội hình Kairat Almaty. Đội khách đang dẫn Sutjeska 0-2, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi.

    • 87'Kairat Almaty thay người phút 87

      Phút 87', Kairat Almaty đưa O. Baybek vào sân thay A. Sadybekov. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

    • 87'Kairat Almaty thay người ở phút 87

      Phút 87, Kairat Almaty đưa L. Kurgin vào sân thay L. Mata. Đội khách làm mới nhân sự trong những phút cuối khi đang nắm lợi thế.

    • 87'Kairat Almaty thay người ở phút 87

      Phút 87, A. Tuyakbaev vào sân thay Jorginho bên phía Kairat Almaty. Sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận có thể giúp đội khách duy trì sự chắc chắn.

    • 88'D. Hocko nhận thẻ vàng cuối trận

      Phút 88, D. Hocko (Sutjeska) nhận thẻ vàng sau lỗi Holding. Sutjeska tiếp tục gặp khó trong những phút cuối trận.

    • 89'J. Oksanen nhận thẻ vàng phút 89

      Phút 89, J. Oksanen của Kairat Almaty nhận thẻ vàng sau pha truy cản. Kairat Almaty vẫn đang nắm lợi thế rõ rệt trong những phút cuối.

    • KTKết thúc: Sutjeska 0-2 Kairat Almaty

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

    Cập nhật lúc 03:53 16/07/2026

    Đội hình chính thức
    Sutjeska
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
    Kairat Almaty
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
    1
    Vladan Giljen
    2
    Aleksa Golubovic
    72
    Anto Babić
    15
    Boris Kopitović
    22
    Andrija Ražnatović
    20
    Jovan Čađenović
    6
    Deni Hočko
    77
    Marko Simun
    11
    Vasilije Cavor
    99
    Marko Mrvaljević
    9
    Petar Anicic
    1
    Temirlan Anarbekov
    24
    Aleksandr Mrynskiy
    25
    Aleksandr Shirobokov
    44
    Lucas Áfrico
    3
    Luís Mata
    6
    Adilet Sadybekov
    13
    Jaakko Oksanen
    81
    Ismail Bekbolat
    7
    Jorginho
    19
    Oiva Jukkola
    28
    Marc Gual
    Dự bị
    Sutjeska
    12 Tomas Durovic4 Milos Vracar6 Rados Dedic3 Mamadou Camara5 Igor Pajović7 Aleksandar Boljević66 Kenroy Campbell55 Aleksandar Šćekić21 Danilo Cetkovic
    Kairat Almaty
    30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza5 Lev Kurgin20 Erkin Tapalov32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek87 Azamat Tuyakbayev27 Mukhamedali Abish
    Cập nhật đội hình lúc 01:31 16/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Sutjeska sẽ đối đầu Kairat Almaty tại Stadion Gradski lúc 02h00 ngày 16/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là cuộc đấu mà những dữ liệu gần nhất cho thấy Kairat Almaty đang có điểm tựa tốt hơn về kết quả.

    Phong độ tạo khác biệt

    Sutjeska bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Dữ liệu hiện có không cung cấp thêm chuỗi trận hoặc các chỉ số chuyên môn khác, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá sâu hơn về khả năng kiểm soát bóng, hiệu quả tấn công hay sự ổn định trong phòng ngự của đội chủ nhà.

    Trong khi đó, Kairat Almaty giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, dù chưa thể dùng riêng một trận đấu để kết luận về toàn bộ phong độ của đội bóng.

    Thế đối đầu nghiêng về Kairat Almaty

    Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu gần nhất. Sutjeska chưa giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Kairat Almaty là đội chiến thắng. Xu hướng này tạo thêm một lợi thế tâm lý cho đại diện Kairat Almaty, còn Sutjeska sẽ cần thay đổi cán cân từ những tình huống đầu tiên.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    Dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ, nhân sự, bàn thắng, khả năng kiểm soát bóng hay cách vận hành của hai đội. Vì vậy, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động pressing, tổ chức phòng ngự thấp hoặc ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân.

    Tuy nhiên, bối cảnh kết quả gần nhất cho thấy Sutjeska cần hướng tới một cách nhập cuộc chắc chắn hơn sau thất bại, đặc biệt trong việc hạn chế những sai sót có thể trao cơ hội cho đối thủ. Kairat Almaty có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả thuận lợi trong lần đối đầu được ghi nhận.

    Nhận định trước trận

    Trận đấu tại Stadion Gradski có sự giằng co rõ rệt giữa lợi thế sân nhà của Sutjeska và ưu thế về kết quả gần nhất của Kairat Almaty. Sutjeska cần tận dụng không gian quen thuộc để tạo thế chủ động, trong khi Kairat Almaty có cơ sở tâm lý tốt hơn từ lần đối đầu trước.

    Nhìn chung, Kairat Almaty đang nhỉnh hơn ở các dữ kiện trực tiếp được cung cấp, nhưng trận đấu vẫn phụ thuộc vào cách Sutjeska phản ứng sau thất bại gần nhất. Những phút đầu và khả năng duy trì sự tập trung sẽ có thể quyết định hướng diễn biến của cuộc đối đầu này.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Sutjeska · 0 thắng0 hòaKairat Almaty · 1 thắng
    08/07/2026
    Kairat Almaty
    2 - 1
    Sutjeska
    KA
    Sutjeska
    5 trận gần nhất
    BBBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Kairat Almaty
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Dự đoán trước trận
    Sutjeska 0%Hòa 50%Kairat Almaty 50%
    0%
    50%
    50%

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Kairat Almaty thắng Sutjeska, đẩy đối thủ vào thế khó
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