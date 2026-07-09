Kalju Nomme hạ Linfield nhờ bàn duy nhất sau giờ nghỉ Bàn thắng của Vukusic ở phút 47 giúp Kalju Nomme đánh bại Linfield 1-0 trên sân Hiiu Stadium, vòng loại 1 Europa Conference League. Linfield không thể tìm được bàn gỡ dù đã cố gắng rượt đuổi trong suốt thời gian còn lại của trận.

Kalju Nomme 1 - 0 Linfield Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kalju Nomme tiếp đón Linfield.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' Vukusic mở tỷ số cho Kalju Nomme Phút 47, R. Vukusic đưa Kalju Nomme vượt lên dẫn trước Linfield với tỷ số 1-0 ngay đầu hiệp hai. Bàn thắng mở điểm này giúp đội chủ nhà trên sân Hiiu Stadium tạm thời chiếm ưu thế trong trận đấu thuộc vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

62' Linfield xoay người tìm bàn gỡ Phút 62, HLV Linfield tung D. Wells vào sân thay K. Millar khi đội nhà vẫn đang chịu cảnh thua 1-0 trước Kalju Nomme. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ thổi thêm sinh lực cho hàng công khách, vốn đang cần một cú hích sau bàn mở tỷ số của đối thủ ở phút 47.

68' Kalju Nomme xoay người, giữ vững thế trận Phút 68, Kalju Nomme thực hiện thay người khi M. Orlov vào sân thay O. Musolitin. Đội chủ nhà đang tạm dẫn Linfield 1-0 sau pha lập công phút 47, sự điều chỉnh này có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn cách biệt mong manh.

71' Linfield xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn Phút 71, HLV Linfield rút I. Baird để tung D. McCullough vào sân trong bối cảnh đội nhà đang chịu tỷ số 1-0 trước Kalju Nomme. Sau bàn mở tỷ số của chủ nhà ở phút 47, đây được xem là nước cờ nhằm tăng thêm sức mạnh tấn công cho Linfield trong quãng thời gian còn lại.

71' Linfield xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn Phút 71, Offord được tung vào sân thay Frizzell trong bối cảnh Linfield vẫn đang chịu cảnh dẫn trước 1-0 của Kalju Nomme. Sự thay đổi này có thể nhằm làm mới sức tấn công cho đội khách trên hàng công.

81' Shields phải nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, C. Shields bên phía Linfield nhận thẻ vàng, đúng lúc đội bóng đang bị dẫn trước Kalju Nomme với tỷ số 1-0. Thời gian không còn nhiều, Linfield vừa phải tìm bàn gỡ vừa phải giữ sự tỉnh táo để tránh thêm rắc rối về thẻ phạt.

84' Kalju Nomme tranh thủ làm mới hàng công Phút 84, Kalju Nomme thực hiện thay người khi D. Sotsugov vào sân thay D. Mashchenko. Đội chủ nhà đang tạm dẫn Linfield 1-0 và tranh thủ xoay người để giữ vững lợi thế trong những phút cuối.

84' Kalju Nomme tung Jabir vào sân giữ vững thế trận Phút 84, Kalju Nomme thực hiện thay người khi I. Jabir vào sân thay T. Baptista. Chủ nhà đang dẫn Linfield 1-0 và có thể muốn giữ nhịp thi đấu ổn định trong những phút cuối.

90+2' Linfield tung nốt quân bài cuối Phút 90+2, Linfield thực hiện thay đổi cuối cùng khi S. Brown vào sân thay E. McGee. Đây là những phút bù giờ ngắn ngủi còn lại để đoàn quân đang thua 1-0 trước Kalju Nomme cố gắng tìm bàn gỡ.

KT Kết thúc: Kalju Nomme 1-0 Linfield Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 10/07/2026

Kalju Nomme và Linfield sẽ chạm trán nhau lúc 23h00 ngày 09/07/2026 trên sân Hiiu Stadium, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế của mình trên đấu trường châu Âu.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu giữa hai đội hiện chỉ ghi nhận một lần chạm trán, khép lại với kết quả hòa. Không có bên nào giành chiến thắng trong cuộc gặp gỡ hiếm hoi này, cho thấy cán cân lực lượng giữa Kalju Nomme và Linfield khá tương đồng khi đối đầu trực tiếp.

Chính vì vậy, trận đấu lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một cuộc so tài khó lường, khi cả hai đội đều không có lợi thế tâm lý rõ rệt từ quá khứ.

Dự đoán diễn biến trận đấu

Với lợi thế sân nhà, Kalju Nomme nhiều khả năng sẽ chủ động triển khai thế trận và tạo sức ép ngay từ những phút đầu nhằm sớm chọc thủng lưới đối phương. Trong khi đó, Linfield được dự đoán sẽ chơi chặt chẽ ở hàng thủ, tận dụng các tình huống phản công để tìm kiếm bàn thắng.

Yếu tố sân nhà tại Hiiu Stadium có thể đóng vai trò quan trọng, giúp Kalju Nomme có thêm động lực thi đấu. Tuy nhiên, kết quả hòa trong lần đối đầu gần nhất cho thấy Linfield hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ và giành lấy điểm số.

Nhận định

Đây là trận đấu mà cả hai đội đều cần sự tập trung cao độ, bởi bất kỳ sơ suất nào cũng có thể phải trả giá đắt trên đấu trường châu Âu. Với thế cân bằng từ lịch sử đối đầu, người hâm mộ có thể chờ đợi một màn trình diễn kịch tính và khó đoán định giữa Kalju Nomme và Linfield.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Kalju Nomme 0 - 0 Linfield

Phong độ gần đây của Kalju Nomme

09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)

03/07/2026: Nõmme United 1-3 Kalju Nomme (Thắng)

28/06/2026: Kalju Nomme 1-1 Paide (Hòa)

20/06/2026: FC Levadia Tallinn 1-1 Kalju Nomme (Hòa)

17/06/2026: Kalju Nomme 1-2 Tammeka (Thua)

Phong độ gần đây của Linfield

09/07/2026: Kalju Nomme 0-0 Linfield (Hòa)

04/07/2026: Linfield 2-3 Kilmarnock (Thua)

13/05/2026: Linfield 3-1 Dungannon Swifts (Thắng)

25/04/2026: Linfield 1-2 Cliftonville FC (Thua)

18/04/2026: Linfield 0-3 Coleraine FC (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Kalju Nomme (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Linfield (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Kalju Nomme: Không có thông tin chấn thương

Linfield: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Kalju Nomme thắng: 33%

Hòa: 33%

Linfield thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Kalju Nomme: bàn

Linfield: bàn

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