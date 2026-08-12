Kalvin Phillips chia tay Man City để tái hợp Sheffield United theo bản hợp đồng cho mượn Tiền vệ Kalvin Phillips chính thức rời Man City để trở lại khoác áo Sheffield United theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải, mở ra hy vọng cứu vãn sự nghiệp.

Trang chủ Sheffield United vừa chính thức xác nhận việc chiêu mộ thành công tiền vệ Kalvin Phillips từ Manchester City theo dạng cho mượn có thời hạn một mùa giải. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng xứ Yorkshire trước thềm mùa giải 2026/27, đồng thời là cơ hội quan trọng để ngôi sao người Anh cứu vãn sự nghiệp sau những nốt trầm bởi chấn thương.

Kalvin Phillips cập bến Sheffield United. Ảnh: Trang chủ Sheffield United.

Chuyến trở lại S2 và quyết tâm sửa chữa quá khứ

Kalvin Phillips không còn là cái tên xa lạ với các cổ động viên tại sân S2. Ở mùa giải trước, anh từng thi đấu cho Sheffield United nhưng chuyến phiêu lưu đã bị gián đoạn cay đắng bởi chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 2. Dù thời gian thi đấu trên sân bị hạn chế, tuyển thủ người Anh vẫn chứng tỏ được giá trị tinh thần khi luôn giữ vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Quyết định trở lại Shirecliffe thể hiện sự đồng điệu tuyệt đối giữa tham vọng của đội bóng và nguyện vọng của cá nhân tiền vệ 30 tuổi. Phát biểu trong ngày ký hợp đồng, Kalvin Phillips thẳng thắn chia sẻ: "Đây chính là thương vụ mà tôi mong muốn. Quãng thời gian trước của tôi bị gián đoạn vì chấn thương, nên tôi ở đây để sửa chữa điều đó. Tôi rất vui khi quay lại Shirecliffe và sẵn sàng tập luyện cùng toàn đội."

Niềm tin tuyệt đối từ HLV Chris Wilder

Việc tái chiêu mộ Phillips là ưu tiên hàng đầu của HLV Chris Wilder trong suốt kỳ chuyển nhượng hè. Thuyền trưởng của Sheffield United đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp cùng đẳng cấp chuyên môn mà tiền vệ sinh năm 1995 mang lại cho tuyến giữa.

HLV Chris Wilder nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của bản hợp đồng này: "Chúng tôi đã giữ liên lạc với Kalvin suốt mùa hè và luôn xác định hai bên đều muốn thương vụ này xảy ra. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân tới đây, anh ấy đã đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn về tính cách lẫn chuyên môn. Kalvin là một nhà vô địch và anh ấy sẽ là tấm gương sáng cho đội hình trẻ của chúng tôi."

Hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao của nhà vô địch

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Leeds United, Kalvin Phillips từng là cái tên gây sốt tại bóng đá Anh. Anh là hạt nhân trong lối chơi kiểm soát, pressing tầm cao giúp Leeds vô địch Championship mùa giải 2019-2020 để giành vé thăng hạng Ngoại hạng Anh. Phong độ chói sáng đó giúp anh chiếm vị trí chính thức tại tuyển Anh, đóng vai trò then chốt đưa Tam Sư vào tới trận chung kết EURO 2020.

Mùa hè 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn khi anh cập bến Manchester City. Dù không cạnh tranh được suất đá chính thường xuyên trong đội hình của Pep Guardiola, Phillips vẫn sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với cú ăn ba lịch sử bao gồm Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, cùng Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Việc gia nhập Sheffield United ở thời điểm này sẽ cung cấp cho anh số phút thi đấu cần thiết để lấy lại cảm giác bóng và phong độ vốn có.