Kawasaki và Airbus hợp tác phát triển máy bay không người lái săn tàu ngầm cho Nhật Bản Dự án tích hợp hệ thống cảm biến của Kawasaki lên nền tảng Eurodrone nhằm tăng cường năng lực giám sát biển và tối ưu chi phí vận hành cho quốc phòng Nhật Bản.

Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki Heavy Industries (KHI) vừa chính thức công bố thỏa thuận hợp tác với Airbus Defence and Space nhằm phát triển dòng máy bay không người lái (UAV) chuyên dụng cho nhiệm vụ săn tàu ngầm. Đây là bước đi chiến lược của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa năng lực tác chiến hàng hải thông qua việc ứng dụng công nghệ không người lái tiên tiến.

Kawasaki bắt tay Airbus phát triển máy bay không người lái săn tàu ngầm

Tích hợp công nghệ chống ngầm trên nền tảng Eurodrone

Trọng tâm của sự hợp tác này là việc tích hợp các hệ thống giám sát hàng hải và thiết bị chống ngầm do Nhật Bản phát triển lên Eurodrone. Đây là mẫu UAV cỡ lớn đang được Airbus phối hợp cùng các đối tác châu Âu như Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha sản xuất.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến

Kích thước: Chiều dài khoảng 17 mét, sải cánh lên tới 30 mét.

Chiều dài khoảng 17 mét, sải cánh lên tới 30 mét. Nhiệm vụ: Trinh sát, thu thập tình báo và hỗ trợ tác chiến tầm xa trong thời gian dài.

Trinh sát, thu thập tình báo và hỗ trợ tác chiến tầm xa trong thời gian dài. Hệ thống tích hợp: Radar giám sát mặt biển, cảm biến âm thanh phát hiện tàu ngầm và thiết bị dò dị thường từ trường (Magnetic Anomaly Detection – MAD).

Kawasaki Heavy Industries vốn có bề dày kinh nghiệm trong việc chế tạo các dòng máy bay tuần tra có người lái như P-3C và P-1. Việc chuyển giao các công nghệ cảm biến từ các nền tảng này sang UAV Eurodrone sẽ cho phép Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản thực hiện các nhiệm vụ giám sát dưới mặt nước một cách hiệu quả, thay thế dần các nhiệm vụ vốn trước đây chủ yếu do phi hành đoàn đảm trách.

Chiến lược hiện đại hóa quốc phòng của Nhật Bản

Sự kết hợp giữa Eurodrone và máy bay tuần tra P-1 được kỳ vọng sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát biển đa tầng. Phương thức tác chiến này không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho phi hành đoàn mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành trong các nhiệm vụ tuần tra dài ngày trên những vùng biển rộng lớn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Nhật Bản thiết lập liên minh với đối tác châu Âu trong lĩnh vực UAV quân sự. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã chứng minh UAV không còn chỉ là công cụ trinh sát mà đã trở thành phương tiện tác chiến chủ lực với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sửa đổi các văn kiện an ninh quan trọng vào cuối năm 2026, trong đó xác định UAV là một trong 17 lĩnh vực chiến lược được ưu tiên đầu tư. Việc hợp tác xuyên biên giới giúp ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản rút ngắn thời gian phát triển, tận dụng thế mạnh thiết kế nền tảng bay của châu Âu kết hợp với hệ thống điện tử và cảm biến tinh vi của Nhật Bản.

Nhìn chung, dự án Eurodrone tích hợp công nghệ chống ngầm không chỉ là một chương trình hợp tác công nghiệp đơn thuần, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của các phương tiện không người lái trong cấu trúc quốc phòng thế hệ mới của Nhật Bản.