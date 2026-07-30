Kế hoạch 10 tỷ USD của FIFA: Bán cổ phần World Cup và làn sóng phản đối dữ dội Chủ tịch Gianni Infantino đề xuất lập công ty riêng quản lý World Cup và bán cổ phần cho tư nhân, châm ngòi làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA và FA.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang đứng trước một trong những bước ngoặt gây tranh cãi nhất lịch sử khi Chủ tịch Gianni Infantino đưa ra kế hoạch tái cấu trúc toàn bộ mô hình kinh doanh của World Cup. Theo đề xuất mới, FIFA dự định thành lập một công ty liên kết mang tên Fifa Forward Enterprise để quản lý giải đấu lớn nhất hành tinh, đồng thời mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân mua cổ phần sở hữu.

Con số 10 tỷ USD và tối hậu thư 53 ngày

Thông tin từ truyền thông quốc tế cho biết Chủ tịch Gianni Infantino đã gửi thư tới toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA, yêu cầu họ đưa ra quyết định ủng hộ hay phản đối đề xuất này trong vòng 53 ngày. Để tạo sức ép và sự hấp dẫn, FIFA đặt lên bàn đàm phán một gói cam kết tài chính có quy mô chưa từng có.

Cụ thể, nếu đề xuất bán cổ phần World Cup được thông qua, một gói tài chính trị giá 10 tỷ USD sẽ chính thức được triển khai từ ngày 1/1/2027. Theo tính toán trong văn bản bị rò rỉ, mỗi liên đoàn thành viên có cơ hội tiếp cận khoản kinh phí lên tới 40 triệu USD trong chu kỳ tiếp theo.

Chủ tịch Infantino đề xuất gói tài chính 10 tỷ USD liên quan tới kế hoạch bán cổ phần sở hữu World Cup

Trái lại, nếu các liên đoàn lựa chọn duy trì hiện trạng và từ chối đề xuất, FIFA sẽ chỉ thực hiện chương trình phát triển Forward theo quy mô ban đầu là 2,7 tỷ USD. Sự chênh lệch tài chính khổng lồ này tạo ra một áp lực rất lớn lên các liên đoàn bóng đá nhỏ vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách từ FIFA.

Xung đột quyền lợi và vị trí "Ủy viên" tương lai

Bên cạnh gói tiền thưởng cho các liên đoàn, đề xuất mới cũng dấy lên nhiều hoài nghi về quyền lợi cá nhân của thượng tầng FIFA. Các báo cáo chỉ ra rằng ông Infantino có thể nhận được những khoản tiền thưởng đáng kể nếu kế hoạch thương mại hóa này được triển khai thành công.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA vào năm 2031, ông Infantino có thể đảm nhận vai trò "Ủy viên" (Commissioner) tại cơ quan quản lý World Cup mới. Vị trí này dự kiến mang lại khoản thu nhập cá nhân lên tới hàng chục triệu USD, tạo ra sự lo ngại lớn về tính trung lập và minh bạch trong chính sách phát triển bóng đá toàn cầu.

Làn sóng phản đối dữ dội và nguy cơ tẩy chay World Cup

Ngay sau khi thông tin bị rò rỉ, kế hoạch của FIFA đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các cơ quan quản lý bóng đá lớn. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc thiếu quy trình minh bạch cũng như cơ chế giám sát trong quá trình xây dựng đề xuất.

Nhiều tổ chức lớn như UEFA phản đối kế hoạch của FIFA

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đưa ra những chỉ trích đanh thép, cho rằng FIFA đang tìm cách thương mại hóa các giá trị cốt lõi và không thể tiếp tục dùng bóng đá để làm giàu cho tổ chức. Nhiều nguồn tin khẳng định các quốc gia châu Âu đang thảo luận về khả năng tẩy chay World Cup nếu FIFA quyết định thông qua kế hoạch này.

Ở khu vực châu Mỹ, Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) cũng lên tiếng thất vọng khi chỉ nhận được thông tin qua báo chí thay vì thông qua các cuộc thảo luận chính thức. Cuộc đối đầu giữa FIFA và các liên đoàn châu lục hứa hẹn sẽ biến 53 ngày tới trở thành một trong những giai đoạn sóng gió nhất của bóng đá thế giới.