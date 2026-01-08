Kế hoạch bán cổ phần World Cup và mức đãi ngộ gây tranh cãi của Gianni Infantino Kế hoạch bán cổ phần World Cup trị giá 3,1 tỷ bảng khiến UEFA đe dọa tẩy chay, giữa tin đồn Gianni Infantino nhận thù lao gần 1 triệu bảng mỗi tuần.

Thượng tầng bóng đá thế giới đang trải qua cơn địa chấn lớn khi kế hoạch huy động 3,1 tỷ bảng Anh từ việc bán cổ phần dự án liên quan đến World Cup bị rò rỉ. Đáng chú ý, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là sẽ bỏ túi khoản thu nhập lên tới 47 triệu bảng mỗi năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2031 nếu thương vụ này diễn ra trôi chảy.

Thương vụ 3,1 tỷ bảng và những mối quan hệ hậu trường

Theo ghi nhận từ tờ The Times, FIFA đang thúc đẩy dự án FFE với mục tiêu gọi vốn 3,1 tỷ bảng Anh trước thời điểm tháng 10. Để thực hiện tham vọng này, cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh đã lựa chọn ngân hàng đầu tư JP Morgan làm đơn vị tư vấn tài chính.

Trong cấu trúc giao dịch dự kiến, quỹ đầu tư Thrive Eternal nhiều khả năng sẽ tiếp quản 20% cổ phần. Đáng chú ý, vị trí Giám đốc điều hành của Thrive Eternal do Joshua Kushner nắm giữ – anh trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mối liên kết này càng thu hút sự chú ý khi trong kỳ World Cup gần nhất, Chủ tịch Infantino đã xây dựng mối quan hệ cá nhân tương đối khăng khít với ông Trump.

Infantino có mối quan hệ khá thân thiết với ông Trump

Nếu dự án FFE hoàn tất, Infantino được dự kiến sẽ đảm nhận vai trò ủy viên điều hành tại công ty mới thành lập ngay sau khi rời ghế Chủ tịch FIFA vào năm 2031. Mức thù lao dành cho ông lên tới 47 triệu bảng/năm, tương đương khoảng 1 triệu bảng mỗi tuần – con số vượt xa thu nhập hiện tại của ông tại FIFA.

Giai đoạn Mức thu nhập / năm Chi tiết cấu trúc Hiện tại (tại FIFA) 4,46 triệu bảng 2,45 triệu bảng lương cơ bản + 2,08 triệu bảng thưởng Dự kiến sau 2031 (tại FFE) 47,00 triệu bảng Mức thu nhập điều hành (~1 triệu bảng/tuần)

UEFA đe dọa tẩy chay World Cup, phản ứng dữ dội từ các liên đoàn

Thông tin về việc tư nhân hóa một phần giải đấu lớn nhất hành tinh đã châm ngòi cho làn sóng giận dữ từ các liên đoàn châu lục. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng các thành viên lập tức đưa ra cảnh báo cứng rắn nhất về một cuộc tẩy chay toàn diện.

Tuyên bố chính thức từ UEFA khẳng định: "Không một đội tuyển quốc gia nào của UEFA sẽ tham gia bất kỳ giải đấu nào của FIFA chừng nào những đề xuất này vẫn còn hiệu lực. Trừ khi đề xuất này bị hủy bỏ hoàn toàn và có những cam kết ràng buộc rằng FIFA sẽ không bao giờ mở cửa quản trị hoặc các giải đấu của mình cho tư nhân sở hữu nữa."

Bên cạnh UEFA, cả Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf) lẫn Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cũng lên tiếng phản đối. Các tổ chức này cho rằng FIFA đã âm thầm xúc tiến dự án mà không trải qua quá trình tham vấn đầy đủ, đồng thời thiếu sự minh bạch về cơ chế vận hành.

FIFA phủ nhận cáo buộc bán thương hiệu

Đứng trước áp lực đe dọa phân rã bóng đá toàn cầu, đại diện FIFA đã lập tức phủ nhận nghi vấn "bán bóng đá" cho các nhà đầu tư tư nhân. Cơ quan này phát đi thông điệp khẳng định FFE chỉ là công cụ nhằm tối ưu hóa giá trị thương mại cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên.

"Không ai đang bán bóng đá cả. Đây không phải là điều mà FIFA sẽ xem xét", thông cáo của FIFA nhấn mạnh. "Dự án FFE được đề xuất chỉ nhằm mục đích đảm bảo rằng tất cả các liên đoàn thành viên FIFA đều có cơ hội nắm bắt một cách có ý nghĩa các cơ hội thương mại của bóng đá tại quốc gia của họ. Mỗi thành viên nên được cho phép xem xét đề xuất và có tiếng nói trong việc định hình tương lai của chính mình."

Mặc dù FIFA nỗ lực xoa dịu dư luận bằng các tuyên bố về tinh thần dân chủ, cuộc xung đột lợi ích giữa cơ quan quyền lực nhất thế giới và các liên đoàn châu lục hứa hẹn sẽ còn leo thang gay gắt trước mốc thời gian tháng 10.