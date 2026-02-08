Kế hoạch tái thiết của Carrick: Bom tấn 85 triệu bảng và 2 mảnh ghép hoàn hảo cho MU HLV Michael Carrick cùng Manchester United bước vào tháng 8 chốt sổ chuyển nhượng với mục tiêu Aurelien Tchouameni, Lewis Hall và chân sút miễn phí Dusan Vlahovic.

Tháng 8 gõ cửa mang theo áp lực khổng lồ lên vai HLV Michael Carrick trong nỗ lực hoàn thiện cấu trúc lực lượng. Dù đã đưa về những bản hợp đồng hứa hẹn như Youri Tielemans hay Andrey Santos, Manchester United vẫn đứng trước bài toán cấp thiết: gia cố trục dọc để đủ sức cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Aurelien Tchouameni: Trục tọa độ mới nơi tuyến giữa

Sự ra đi của Casemiro đã để lại một khoảng trống lớn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bất chấp việc từng từ chối vung tiền cho Elliot Anderson, Sandro Tonali hay Mateus Fernandes hồi đầu mùa hè, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford hiểu rằng đây là thời điểm phải thực hiện một cú bứt phá mang tính bản lề.

Tchouameni là mục tiêu tuyến giữa hàng đầu của Man Utd. Ảnh: Getty Images

Mục tiêu hàng đầu lúc này là Aurelien Tchouameni. Ở tuổi 26, tuyển thủ Pháp đại diện cho mẫu tiền vệ mỏ neo hiện đại: khả năng thu hồi bóng xuất sắc, tư duy đọc tình huống thông minh và kỹ năng thoát pressing ấn tượng. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Real Madrid sẵn sàng nhả người nếu nhận đủ 85 triệu bảng – khoản kinh phí giúp họ dọn đường đón Rodri từ Manchester City.

Nếu thương vụ thành công, HLV Carrick sẽ sở hữu một tuyến giữa có tính chiến đấu và độ biến hóa cao. Sự kết hợp giữa Tchouameni, Tielemans, Santos cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo sẽ mang lại chiều sâu quân số chưa từng có tại Old Trafford trong nhiều mùa giải qua.

Lewis Hall: Giải pháp dài hạn cho hành lang trái

Bên cạnh khu vực trung tuyến, vị trí hậu vệ trái đang là mối lo thường trực. Mùa trước, Manchester United phụ thuộc rất nhiều vào Luke Shaw, nhưng tiền sử chấn thương dày đặc của anh khiến ban huấn luyện không thể mạo hiểm. Trong khi đó, Patrick Dorgu lại phát huy tối đa hiệu quả khi được đẩy lên đá tiền vệ cánh trái thuần túy.

Hall đã chứng minh được tài năng ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images

Trong phương án lý tưởng, Quỷ đỏ nhắm đến Lewis Hall của Newcastle. Ở tuổi 21, hậu vệ người Anh đã khẳng định được năng lực tại Ngoại hạng Anh nhờ tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng hỗ trợ tấn công sắc bén. Dù Hall sẵn sàng chuyển tới làm việc cùng Carrick, rào cản lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng. Newcastle vốn đã mất Anthony Gordon và Tonali nên sẽ ép giá rất cao đối với cầu thủ họ từng bỏ ra 35 triệu bảng chiêu mộ năm 2023.

Dusan Vlahovic: Bài toán chiều sâu hàng công không tốn phí

Ở mặt trận tấn công, giai đoạn tiền mùa giải phơi bày sự thiếu hụt phương án xoay tua. Việc Benjamin Sesko vắng mặt ở những trận giao hữu đầu tiên lập tức khiến hàng công trở nên mỏng manh, trong khi Joshua Zirkzee tiếp tục chật vật tìm lại phong độ và đối mặt với tin đồn trở lại Serie A với giá 30 triệu bảng.

Vlahovic là mảnh ghép miễn phí chất lượng ở hàng công. Ảnh: Getty Images

Sesko (23 tuổi) đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới thời Carrick, nhưng việc bắt một trung phong trẻ gánh vác toàn bộ trọng trách ghi bàn trên nhiều đấu trường là điều quá mạo hiểm. Mua thêm một tiền đạo đắt giá có thể làm chững đà phát triển của Sesko, và Dusan Vlahovic xuất hiện như một giải pháp dung hòa.

Trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Juventus – nơi chân sút 26 tuổi ghi 68 bàn sau 168 trận – Vlahovic sẽ mang tới bản lĩnh trận mạc cùng khả năng dứt điểm đa dạng. Sự có mặt của anh không chỉ bổ sung chất thép cho hàng công mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, giúp HLV Carrick chủ động xoay tua lực lượng cho chiến dịch dài hơi sắp tới.