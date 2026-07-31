Kế hoạch thương mại hóa World Cup của FIFA trước nguy cơ sụp đổ: 96 quốc gia công khai phản đối Kế hoạch bán World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đứng trước nguy cơ phá sản khi nhận sự phản đối quyết liệt từ 96 liên đoàn thành viên thuộc UEFA và Concacaf.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng thể chế nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình. Kế hoạch bán bản quyền và quyền khai thác World Cup cùng các giải đấu trọng điểm cho các nhà đầu tư tư nhân đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn khi nhận sự phản đối dữ dội từ 96 liên đoàn bóng đá thành viên.

Đòn giáng từ UEFA và lời đe dọa tẩy chay lịch sử

Làn sóng phản đối bắt đầu bùng nổ từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Trong một thông cáo chung mang tính bước ngoặt, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA đã thống nhất kiên quyết bác bỏ đề xuất từ cơ quan quản lực nhất bóng đá thế giới. Trước đó, FIFA đã đưa ra cam kết sẽ chi trả 40 triệu USD cho mỗi liên đoàn đồng ý với kế hoạch chuyển giao giải đấu cho các quỹ đầu tư tư nhân giấu tên.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Tuy nhiên, các liên đoàn châu Âu khẳng định giá trị truyền thống của bóng đá không thể đong đếm bằng tiền. UEFA nhấn mạnh World Cup không phải là một món hàng thương mại đơn thuần hay một sản phẩm đầu tư tài chính. Thông cáo của UEFA nêu rõ: "World Cup là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất của bóng đá, được xây dựng qua nhiều thế hệ bởi các cầu thủ, đội tuyển quốc gia và người hâm mộ trên khắp mọi châu lục. Không một phần nào của giải đấu này nên bị chuyển giao cho các nhà đầu tư tư nhân. World Cup không phải để bán".

Đáng chú ý, UEFA không dừng lại ở những tuyên bố mang tính nguyên tắc. Lãnh đạo bóng đá châu Âu khẳng định sẽ từ bỏ tất cả các giải đấu do FIFA tổ chức nếu kế hoạch này tiếp tục được xúc tiến. Lời đe dọa tẩy chay diện rộng này tạo ra áp lực cực lớn lên bộ máy quản trị của FIFA.

Concacaf gia nhập làn sóng chống đối

Ngay sau tuyên bố cứng rắn từ châu Âu, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và khu vực Caribbean (Concacaf) gồm 41 thành viên cũng chính thức lên tiếng bác bỏ đề xuất. Sự đồng thuận giữa hai liên đoàn lớn đã nâng tổng số quốc gia phản đối lên con số 96, chiếm gần một nửa trong tổng số 211 thành viên của FIFA.

Liên đoàn bóng đá Concacaf phản đối kế hoạch mới của FIFA

Trong thông cáo chính thức, Concacaf thể hiện sự quan ngại sâu sắc về quy trình làm việc thiếu minh bạch, thời hạn phản hồi bị áp đặt quá gấp gáp và việc bỏ qua các cơ quan thẩm quyền trực thuộc FIFA. Bên cạnh đó, tổ chức này đặt dấu hỏi về tính cấp thiết của việc huy động vốn từ tư nhân khi FIFA vừa trải qua kỳ World Cup đạt doanh thu kỷ lục.

Nguy cơ phá sản của dự án tỷ USD

Sự hợp lực giữa UEFA và Concacaf đã tạo nên một liên minh đối trọng mạnh mẽ. Lời hứa hẹn tài chính 40 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên đã không thể tạo ra sự đồng thuận như kỳ vọng của ban lãnh đạo FIFA.

Trong bối cảnh 96 trên tổng số 211 lá phiếu đã công khai phản đối, cơ hội để đề xuất của Chủ tịch Gianni Infantino được thông qua là vô cùng mong manh. Nếu có thêm các phản ứng tiêu cực từ các khu vực khác, dự án thương mại hóa World Cup chắc chắn sẽ phải dừng lại hoàn toàn.