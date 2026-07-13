Kế toán trường học có thuộc đối tượng luân chuyển?

Bà Kiều Thu Giang (Tây Ninh) phản ánh, theo Thông tư số 27/2024/TT-BTC, kế toán trường học thuộc đối tượng phải luân chuyển; còn theo Thông tư số 19/2024/TT-BGDĐT thì kế toán lại không thuộc đối tượng phải luân chuyển. Bà Giang hỏi, kế toán trường học áp dụng Thông tư nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 36 Nghị định số59/2019/NĐ-CPngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng quy định:

"Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương".

Với quy định này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại chính quyền, địa phương, ngoài ra không quy định đối với các ngành, lĩnh vực khác.

Ngoài việc áp dụng Thông tư số 19/2024/TT-BGDĐT, các tổ chức và cá nhân liên quan phải áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Do đó, việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với vị trí kế toán trường học như câu hỏi của bà Kiều Thu Giang cần thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành khác theo ngành, lĩnh vực có liên quan.