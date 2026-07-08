Kepa Arrizabalaga đối mặt nguy cơ bị gạt khỏi kế hoạch của Arsenal Những sai lầm hệ thống liên tiếp tại chung kết EFL Cup và trận gặp Real Betis đang đe dọa trực tiếp vị trí của Kepa Arrizabalaga trước sự vươn lên từ Illan Meslier.

Kepa Arrizabalaga đang trải qua khoảng thời gian u tối tại Emirates khi những sai lầm cá nhân liên tục đẩy thủ thành người Tây Ban Nha vào nguy cơ mất vị trí dự bị chiến lược vào tay tân binh Illan Meslier dưới thời HLV Mikel Arteta.

Arsenal vừa trải qua chiến dịch 2025/2026 thăng hoa với ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, vị trí gác đền dự bị lại trở thành bài toán nhức nhối đối với ban huấn luyện. Kepa, người từng được kỳ vọng sẽ mang lại bản lĩnh và kinh nghiệm đỉnh cao, giờ đây lại hiện thân cho sự bất ổn kinh niên.

Kepa gây thất vọng trong màu áo Arsenal. Ảnh: Getty Images

Bóng ma từ những sai lầm cá nhân

Giới chuyên môn nhận định sự nghi ngờ dành cho Kepa chưa bao giờ tan biến kể từ khi anh cập bến Emirates. Nhiều quan điểm cho rằng nếu cựu sao Chelsea là sự lựa chọn số một trong khung gỗ thay vì phương án dự phòng, Pháo thủ khó lòng duy trì sự thống trị tại giải quốc nội.

Những sai sót của Kepa đã để lại hậu quả rõ ràng. Đỉnh điểm là màn trình diễn thất vọng ở trận chung kết EFL Cup, nơi một phút hớ hênh của anh trực tiếp khiến Arsenal đánh mất danh hiệu vô địch. Bàn thua đắt giá đó không chỉ tước đi cúp vô địch mà còn làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Áp lực cạnh tranh khốc liệt từ tân binh Illan Meslier

Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, hy vọng về một sự lột xác của Kepa nhanh chóng bị dập tắt sau trận giao hữu với Real Betis. Theo ghi nhận từ tờ Daily Mail, quyết định lao ra thiếu hợp lý của thủ thành này đã dẫn đến bàn thua đầu tiên của Arsenal, đồng thời anh cũng xử lý không tốt trong hai tình huống thủng lưới sau đó.

Khả năng phán đoán không gian kém cùng tâm lý thi đấu thiếu ổn định của Kepa là điểm trừ lớn trong hệ thống phòng ngự đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối của HLV Mikel Arteta. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tân binh Illan Meslier càng làm tăng áp lực lên cựu gác đền Chelsea.

Kepa cần phải sớm cải thiện phong độ. Ảnh: Getty Images

So với người đồng nghiệp, Meslier sở hữu sức trẻ, sự khát khao và độ ổn định cao hơn. Thủ thành người Pháp đã sẵn sàng chiếm lấy vị trí số hai trong khung gỗ, đẩy Kepa xuống lựa chọn thứ ba nếu phong độ của anh không được cải thiện.

Tại một câu lạc bộ đang khẳng định vị thế hàng đầu nước Anh, vai trò của người gác đền dự bị không đơn thuần là phương án xoay tua mà phải là điểm tựa an toàn tuyệt đối. Những trận đấu sắp tới sẽ xác định tương lai của Kepa Arrizabalaga tại Bắc London, nơi anh bắt buộc phải lấy lại phong độ nếu không muốn sớm nói lời chia tay Emirates.