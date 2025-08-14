Giáo dục - Đào tạo Kết nạp đoàn viên mới và “bữa cơm Công đoàn” Công đoàn Trường Đại học Phan Thiết vừa tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới và “bữa cơm Công đoàn” năm 2025. Buổi lễ có PGS TS Đinh Phi Hổ - Phó Hiệu trưởng; TS Võ Khắc Trường Thanh - Phó Hiệu trưởng; cùng cán bộ, đoàn viên công đoàn của nhà trường.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Phan Thiết nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đóng góp của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Lễ kết nạp đoàn viên mới tại Trường Đại học Phan Thiết

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Phan Thiết đã công bố quyết định kết nạp 10 đoàn viên công đoàn mới, đại diện cho lực lượng lao động trẻ, đầy nhiệt huyết của nhà trường. Các đoàn viên được kết nạp đến từ nhiều đơn vị khác nhau, hứa hẹn sẽ đóng góp tích cực vào các hoạt động công đoàn và sự phát triển chung của Trường Đại học Phan Thiết…

Đại diện đoàn viên mới, giảng viên Tống Minh Phi - Khoa Khoa học sức khỏe bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi chính thức trở thành một phần của tổ chức công đoàn, đồng thời cam kết sẽ luôn nỗ lực, trách nhiệm và đoàn kết cùng tập thể để góp phần vào sự phát triển của nhà trường. Lãnh đạo Trường Đại học Phan Thiết chúc mừng các đoàn viên mới, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cũng như trong công cuộc xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, nhân văn và phát triển bền vững.

Song song với Lễ kết nạp đoàn viên mới, “bữa cơm Công đoàn” hoạt động ấm cúng và ý nghĩa đã diễn ra, thể hiện tinh thần gắn bó, chia sẻ giữa các đoàn viên. “Bữa cơm Công đoàn” là dịp để cán bộ, giảng viên, nhân viên giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo động lực phấn đấu cho một năm học mới hiệu quả và thành công…