Đời sống “Kết nối dòng máu Việt” những dấu ấn sâu đậm Chiến dịch hiến máu nhân đạo cấp quốc gia Hành trình Đỏ đã đi qua chặng đường dài đồng hành cùng người bệnh trên cả nước. Tại Lâm Đồng, chương trình năm 2026 tiếp tục khẳng định tinh thần nhân văn sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp và sự sẻ chia đầy trách nhiệm của người dân nơi đây đối với cộng đồng.

Tôn vinh các điển hình xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2026

14 năm bền bỉ kết nối những dòng máu Việt

Khởi động từ năm 2013 trước thực trạng khan hiếm máu điều trị trầm trọng vào mỗi dịp hè, Hành trình Đỏ đã đi qua chặng đường 14 năm đầy tính nhân văn. Từ 15 tỉnh, thành phố trong năm đầu tiên, đến nay chương trình đã mở rộng quy mô tới 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, trở thành chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) lớn nhất Việt Nam. Phong trào không chỉ thay đổi nhận thức của hàng triệu người dân về HMTN và căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), mà còn là trường học thực tế lớn lao, giúp hàng ngàn tình nguyện viên trẻ trưởng thành.

Tại Lâm Đồng, phong trào HMTN nhiều năm qua phát triển mạnh mẽ, trở thành nét đẹp nhân văn trong cộng đồng. Nhiều cá nhân hiến máu 20, 30 lần, thậm chí hơn 70 lần, luôn sẵn sàng sẻ chia sự sống với người bệnh. Lâm Đồng cũng là 1 trong 5 địa phương trên cả nước 14 năm liên tục đồng hành cùng Hành trình Đỏ. Qua 13 kỳ tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 45.000 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị tại địa phương và hỗ trợ các bệnh viện tuyến Trung ương. Bên cạnh hiến máu và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, Hành trình Đỏ còn trao 30 phần quà cho bệnh nhân hiểm nghèo và trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm động lực để người bệnh vững tin vượt qua bệnh tật.

Tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, chương trình đã góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, phát triển các mô hình tình nguyện bền vững và giáo dục thế hệ trẻ về lòng nhân ái. Minh chứng sinh động nhất cho sức lan tỏa này là kết quả từ Ngày hội “Giọt hồng xứ Hoa” đã thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia và tiếp nhận 801 đơn vị máu.

Nhiều tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phong trào HMTN.

Tôn vinh những bông hoa nhân ái

Nằm trong chuỗi sự kiện của chiến dịch, tỉnh Lâm Đồng đã tôn vinh, khen thưởng 125 tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN. Đây là dịp để xã hội ghi nhận và tri ân những cống hiến thầm lặng của các tình nguyện viên. Đặc biệt, gia đình ông Nguyễn Văn Thành (phường Phan Thiết) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tham gia hiến máu tình nguyện 70 lần. Đánh giá về phong trào, ông Nguyễn Quang Minh khẳng định, đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa việc thiện của tỉnh. Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn tạo động lực mạnh mẽ khích lệ cộng đồng cùng chung tay lan tỏa nghĩa cử cao đẹp.

Tặng hoa tri ân người hiến máu tình nguyện

Đại diện các cá nhân được tôn vinh, ông Đỗ Thành Trung - Chuyên viên Ban Thanh niên, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh bày tỏ niềm tự hào khi được hiến máu cứu người. Từ năm 2024 đến nay, ngoài nhiều lần trực tiếp hiến máu, ông còn tham mưu tổ chức 7 đợt hiến máu trong lực lượng Công an tỉnh, tiếp nhận hơn 1.200 đơn vị máu. Ông Đỗ Thành Trung chia sẻ, với tuổi trẻ Công an nhân dân, mỗi đơn vị máu hiến tặng không chỉ cứu người mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng. Ông cũng kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia hiến máu, lan tỏa yêu thương và sẻ chia vì sự sống.

Chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ XIV năm 2026 tại Lâm Đồng đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Những giọt máu nghĩa tình từ người dân sẽ tiếp tục nối dài sự sống, viết tiếp những ước mơ và nhuộm thắm tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.