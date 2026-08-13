Thương mại - Dịch vụ Kết nối đưa dòng khách Ấn Độ đến Lâm Đồng Chiều 13/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Giao lưu kết nối và hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và đối tác Ấn Độ” năm 2026.

Quang cảnh chương trình

Chương trình có sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội các công ty lữ hành Ấn Độ (IATO), các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, dịch vụ Ấn Độ cùng đại diện các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu Ấn Độ tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thành Huy cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, Lâm Đồng sở hữu lợi thế đặc biệt với sự hội tụ của biển, cao nguyên, rừng, hồ, địa chất và nhiều giá trị văn hóa đa dạng.

Đây là nền tảng để tỉnh hình thành hệ sinh thái du lịch liên kết, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và MICE theo hướng chất lượng cao, bền vững và hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thành Huy

Theo ông Huy, Lâm Đồng định hướng không chỉ tăng số lượng khách mà còn tập trung tìm hiểu sâu nhu cầu thị trường để xây dựng các sản phẩm phù hợp, có chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Các phân khúc được ưu tiên gồm nghỉ dưỡng, du lịch cưới, MICE, chăm sóc sức khỏe và Halal; đồng thời từng bước hoàn thiện chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ khách quốc tế.

Giới thiệu văn hóa Tây Nguyên qua các tiết mục nghệ thuật

“ Trong thời gian tới, hợp tác du lịch Lâm Đồng - Ấn Độ sẽ tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: cùng phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường Ấn Độ; tăng cường kết nối doanh nghiệp, tour, tuyến và trao đổi khách; thúc đẩy kết nối hàng không và xúc tiến thị trường. Qua đó, mở rộng hợp tác về văn hóa, thương mại và đầu tư. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Võ Thành Huy

Ông Kukunuru Ranga Readdy, Giám đốc Garuda Tourism, Trưởng đoàn công tác Ấn Độ

Tại buổi giao lưu, ông Kukunuru Ranga Readdy, Giám đốc Garuda Tourism, Trưởng đoàn công tác Ấn Độ khẳng định, qua quá trình khảo sát tại Lâm Đồng, đoàn đánh giá cao sự đa dạng của sản phẩm du lịch, cảnh quan thiên nhiên, hệ thống cơ sở lưu trú và khả năng phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với thị trường Ấn Độ.



Sau khi thẳng thắn góp ý một số vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng dịch vụ, phía Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn sau chuyến khảo sát sẽ có thêm những chương trình tour, tuyến cụ thể được xây dựng và đưa khách đến Lâm Đồng nhiều hơn trong thời gian tới.

Ấn Độ được xác định là một trong những thị trường khách quốc tế giàu tiềm năng của Lâm Đồng. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 9.000 lượt khách Ấn Độ; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 6.000 lượt. Những con số này cho thấy nhu cầu và dư địa hợp tác giữa hai bên đang ngày càng mở rộng.

Thông qua chương trình, Lâm Đồng kỳ vọng các hoạt động kết nối sẽ từng bước được cụ thể hóa bằng sản phẩm mới, doanh nghiệp mới, thị trường mới và dòng khách mới, hướng tới đưa Lâm Đồng trở thành điểm đến được du khách Ấn Độ lựa chọn, trải nghiệm và quay trở lại.

Đối tác Ấn Độ lắng nghe các doanh nghiệp Lâm Đồng giới thiệu sản phẩm