Văn hóa - Giải trí Kết nối miền đất giàu bản sắc Tuyến đường DT722 thông suốt đang mở ra nhiều kỳ vọng cho vùng đất Đam Rông 4. Bên cạnh cơ hội phát triển kinh tế, thương mại và du lịch, địa phương cũng đang đặt ra mục tiêu gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống như một nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Không gian tại Khu bảo tồn văn hóa xã Đam Rông 4 được sử dụng tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân địa phương

Phá thế ngõ cụt, mở cơ hội phát triển

Đi trên tuyến đường DT722 vừa được thông tuyến, ông Lơ Mu Ha Krai, người dân thôn Mê Ka, xã Đam Rông 4 không giấu được niềm vui. Từ nay, quãng đường về thăm người thân dưới chân núi Lang Biang đã gần hơn trước rất nhiều. Trong ký ức của người đàn ông gắn bó cả đời với vùng đất này, con đường mòn xuyên rừng năm nào chưa bao giờ rộng mở và thuận lợi như hôm nay.

Niềm vui ấy cũng là tâm trạng chung của người dân địa phương sau khi tuyến đường được đưa vào sử dụng. Không chỉ thuận lợi hơn trong đi lại, tuyến đường mới còn mở ra kỳ vọng về những cơ hội phát triển mới cho một vùng đất vốn sở hữu nhiều tiềm năng nhưng từng gặp không ít trở ngại trong kết nối giao thông.

Diện mạo khu vực trung tâm xã Đam Rông 4 ngày càng đổi thay

Theo ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, tuyến DT722 không chỉ giúp kết nối thuận lợi hơn giữa Đam Rông 4 với trung tâm Đà Lạt mà còn tạo thêm một trục liên kết quan trọng với các tỉnh Tây Nguyên. Hàng hóa nông sản được lưu thông dễ dàng hơn, chi phí vận chuyển giảm, mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương.

Theo đánh giá của địa phương, khi tuyến đường DT722 được khai thông, quãng đường di chuyển giữa Đà Lạt và Buôn Ma Thuột được rút ngắn gần 50 km. Thời gian lưu thông cũng được rút ngắn hơn một giờ đồng hồ. Điều này đồng nghĩa với việc lượng du khách lưu thông trên tuyến sẽ tăng lên, kéo theo cơ hội thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm tại Đam Rông 4.

Sinh viên thu thập chất liệu để tiến hành số hóa tri thức bản địa

Không chỉ dừng lại ở việc tạo thuận lợi cho giao thương, tuyến đường mới còn mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế tự nhiên và văn hóa bản địa. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhiều địa phương đang chuyển từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa.

Giữ bản sắc văn hóa để tạo sức hút riêng

Nếu những tuyến đường mới mở ra cơ hội kết nối thì bản sắc văn hóa chính là điều sẽ níu chân du khách. Giữa nhịp phát triển mới, những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Đam Rông 4 đang được xem là nguồn lực quan trọng để địa phương tạo dựng dấu ấn riêng.

Không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội, tiếng nói, trang phục truyền thống, nghề thủ công và những phong tục tập quán tốt đẹp còn được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được địa phương quan tâm. Một số giá trị văn hóa truyền thống được phục dựng và lồng ghép trong các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc trong Nhân dân.

Bản sắc văn hóa của đồng bào gốc Tây Nguyên vẫn còn đậm nét

Tuy nhiên, trước tác động của quá trình hiện đại hóa và sự giao thoa văn hóa, nhiều giá trị truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Xác định được điều đó, Đảng ủy xã Đam Rông 4 đã ban hành nghị quyết bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo định hướng này, địa phương sẽ xây dựng các đội văn nghệ quần chúng, đội cồng chiêng; phục dựng, trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống và từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, chú trọng phát triển các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống đặc trưng để thu hút du khách; tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học, góp phần bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tuyến đường mới mở phá vỡ thế đường cụt của xã Đam Rông 4

Tuy nhiên, cùng với cơ hội cũng xuất hiện những thách thức mới. Lượng người và phương tiện lưu thông tăng đòi hỏi địa phương phải chú trọng hơn đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và quản lý hoạt động du lịch. Đây là những vấn đề đang được chính quyền địa phương nghiên cứu, triển khai nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.