Rạng sáng 9/8, Chelsea có trận giao hữu với Bayer Leverkusen trên sân Stamford Bridge, đánh dấu màn ra quân đầu tiên của The Blues trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội tạo nên thế trận đôi công đầy hấp dẫn. Phút 18, Cole Palmer tung cú sút đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, tài năng trẻ Estevao đã kịp băng vào đá bồi chuẩn xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tài năng trẻ Estevao ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea ở phút 18. (Ảnh: Reuters)

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Chelsea chơi hưng phấn và liên tục đẩy cao đội hình gây sức ép lên khung thành Leverkusen. Những cơ hội nguy hiểm tiếp tục được tạo ra, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp một khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 nghiêng về đội chủ sân Stamford Bridge.

Bước sang hiệp hai, đúng với tính chất của một trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới, cả hai HLV đều thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình và chiến thuật.

Thế trận giằng co kéo dài cho tới phút 89, khi khán giả tại Stamford Bridge mới lần nữa được ăn mừng. Joao Pedro khống chế bóng gọn gàng ở rìa vòng cấm trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc đưa bóng đi sệt vào góc xa khung thành Leverkusen, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Joao Pedro ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch, Chelsea sẽ đá thêm một trận giao hữu với AC Milan lúc 21h00 ngày 10/8, trước khi khởi động mùa giải mới bằng màn tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/2026 vào ngày 17/8.