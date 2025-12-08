Kỳ 5 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo Quân đội nhân dân” năm 2025 do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế (Bộ Quốc phòng) tổ chức trên Báo Quân đội nhân dân diễn ra từ ngày 12-7 đến 11-8.

Sau một tháng phát động, kỳ 5 của Cuộc thi tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ LLVT, học sinh và nhân dân trên địa bàn cả nước dự thi.

Một số cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội có số lượng người dự thi đông, như: Quân khu 1, Quân khu 2, Học viện Lục quân, Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt và các địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Quảng Trị...

Kết thúc kỳ 5, Ban tổ chức lựa chọn 11 bài dự thi của các cá nhân có chất lượng để trao giải. Cụ thể như sau:

1 giải Nhất: Phạm Đức Anh (Học viện Lục quân)

2 giải Nhì: Bùi Đức Hồng (Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 1); Đoàn Hoàng Minh (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

3 giải Ba: Nguyễn Thị Thảo Ngọc (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phượng Hoàng, TP Huế); Võ Hoài Nhân (xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long); Phạm Anh Tài (Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam)

5 giải Khuyến khích: Nguyễn Đào Hạnh Nguyên (Đại học Yersin Đà Lạt); Nguyễn Thu Quỳnh (Phường Láng, thành phố Hà Nội); Hoàng Văn Thiệp (Sư đoàn 316, Quân khu 2); Phạm Thị Thanh Xuân (Trường THCS Quảng Hợp, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị); Bàn Đức Thắng (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang).

Đồng chí Phạm Đức Anh (Học viện Lục quân) đoạt giải Nhất kỳ 5 Cuộc thi.

Đồng chí Bùi Đức Hồng (Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 1) đoạt giải Nhì kỳ 5 Cuộc thi.

Đồng chí Đoàn Hoàng Minh (Trường Sĩ quan Lục quân 2) đoạt giải Nhì kỳ 5 Cuộc thi.

Chị Nguyễn Thị Thảo Ngọc (Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phượng Hoàng, TP Huế) đoạt giải Ba kỳ 5 Cuộc thi.

Đồng chí Phạm Anh Tài (Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam) đoạt giải Ba kỳ 5 Cuộc thi.

Chị Phạm Thị Thanh Xuân (Trường THCS Quảng Hợp, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) đoạt giải Khuyến khích kỳ 5 Cuộc thi.

Kỳ 6 của Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 12-8-2025 đến 11-9-2025.

Để tham gia cuộc thi, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có thể:

- Bước 1: Truy cập trực tiếp Cuộc thi tại địa chỉ http://qdnd.vn.

- Bước 2: Đọc kỹ “Thể lệ” trước khi tham gia.

- Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin để đăng ký dự thi, gồm: Họ và tên; số điện thoại; số căn cước công dân; mật khẩu; nhập lại mật khẩu.

- Bước 4: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài viết phân tích, cảm nhận về một vấn đề pháp luật trong cuộc sống không quá 500 từ (bài viết không bắt buộc nhưng được cộng điểm ưu tiên). (Lưu ý: Mỗi cá nhân được thi tối đa 2 lượt/kỳ để cải thiện kết quả thi).

Nội dung thi bao gồm: Tìm hiểu hệ thống pháp luật; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

