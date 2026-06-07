Thể thao 360 Khác biệt bởi Erling Haaland Màn đối đầu giữa Brazil và Na Uy tại vòng 1/8 diễn ra khá cân bằng. Tuy nhiên, sự khác biệt bởi Erling Haaland đã khiến cho các vũ công Samba phải xách va li về nước.

Erling Haaland cùng đội tuyển Na Uy đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại World Cup 2026. Ngôi sao thuộc biên chế Man City đã ghi 4 trong tổng số 7 bàn thắng của Na Uy ở vòng bảng, góp công vào các chiến thắng 4-1 Iraq và 3-2 Senegal. Đến vòng 1/16, chân sút biên chế Man City tiếp tục tỏa sáng với pha đệm cận thành phút cuối, chấm dứt hy vọng của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên có thể tới vòng 1/8, Na Uy sẽ phải dừng lại. Một mặt do thành tích trong lịch sử 3 lần tham dự World Cup, Na Uy chưa từng góp mặt ở tứ kết, một mặt đối thủ của đội bóng Bắc Âu lại là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay - Brazil. Tuy vậy, HLV Stale Solbakken và các học trò rất tự tin khi đứng trước cơ hội viết nên chương sử mới cho đội tuyển quốc gia. Na Uy không sở hữu hàng phòng ngự đủ chắc chắn để theo đuổi lối chơi thực dụng. Bởi vậy, lựa chọn tấn công cởi mở có thể là con đường khả dĩ nhất để tạo nên bất ngờ trước Brazil. Và đội bóng Bắc Âu đã thành công với sát thủ Erling Haaland.

Bên kia chiến tuyến, Brazil khởi đầu không mấy thuyết phục khi bị Maroc cầm chân 1-1. Tuy nhiên, Selecao nhanh chóng khẳng định sức mạnh bằng hai chiến thắng 3-0 liên tiếp trước Haiti và Scotland để giành ngôi đầu bảng C. Đến trận đấu knock-out, các cầu thủ Brazil được trải qua mọi cung bậc cảm xúc trước Nhật Bản. Sau khi bị dẫn bàn, đại diện Nam Mỹ xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ bàn quyết định của Martinelli phút 95. Dù tung ra tới 19 cú dứt điểm so với 5 của Nhật Bản, Brazil chưa cho cảm giác áp đảo. Bước vào tới vòng 1/8, Brazil cho thấy điểm mạnh lớn nhất của họ vẫn nằm ở chất lượng hàng công. Vinicius Junior là mũi khoan nguy hiểm bên cánh trái, Neymar mang đến khả năng sáng tạo ở khu vực trung lộ, còn Matheus Cunha có thể tạo áp lực bằng các pha di chuyển rộng, Bruno Guimaraes và Casemiro thể hiện quá tốt vai trò kết nối các tuyến. Tuy nhiên trong một ngày Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ, các vũ công Samba đã trở thành khán giả World Cup 2026.

Thi đấu ngang ngửa trong phần lớn trận đấu, khác biệt được tạo ra ở phút 80, khi Andreas Schjelderup thực hiện pha tạt bổng đầy tinh tế, tạo điều kiện để Erling Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần, hạ gục Alisson và đưa Na Uy vươn lên dẫn trước 1-0. Đến phút 90, Andreas Schjelderup một lần nữa có đường chuyền thuận lợi cho Erling Haaland, siêu sao của Man City tung cú sút chân trái ngay sát vòng cấm địa, đưa bóng vào góc phải cầu môn khiến thủ thành Alisson Becker không thể cản phá. Dù rất cố gắng, song Brazil chỉ có được một bàn trên chấm 11m của Neymar. Thất bại trước Na Uy với tỉ số 1-2, các vũ công Samba chính thức dừng bước ở World Cup 2026.