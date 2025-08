An ninh trật tự Khắc phục bất cập tại 2 tuyến cao tốc trọng điểm ở Lâm Đồng

Sau hơn 2 năm khai thác, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết phát sinh nhiều bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn gần trạm dừng nghỉ Hiền Hương, không có làn dừng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

“Điểm đen” mất an toàn giao thông

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng) dài gần 50 km được đưa vào khai thác từ tháng 4/2023 đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung. Thế nhưng, ngay điểm nối giữa đường dẫn cao tốc và quốc lộ 1A - tuyến giao thông huyết mạch cả nước lại trở thành “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo quan sát của phóng viên, thiết kế tuyến đường dẫn tại một số điểm không bảo đảm nguyên tắc phân luồng an toàn, khiến các phương tiện hai chiều bị đối đầu nhau trực tiếp, đặc biệt nguy hiểm với các xe đi tốc độ cao từ cao tốc xuống, đối mặt với luồng xe từ quốc lộ 1A nhập vào cao tốc. Việc thiếu các giải pháp tổ chức giao thông khoa học, phân làn rõ ràng khiến tình trạng va chạm, ùn ứ, thậm chí tai nạn là điều khó tránh khỏi, nhất là vào các khung giờ cao điểm hoặc ngày lễ, tết đông đúc phương tiện lưu thông.

Anh Nguyễn Đức Lợi - tài xế chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết nhiều năm bức xúc: “Xe từ trên cao tốc xuống thường theo đà chạy nhanh, nhưng vừa xuống gặp ngay xe từ quốc lộ 1A đi lên theo hướng ngược lại, không có làn tách riêng hay dải phân cách nào cả. Nhiều lần, tôi phải phanh gấp hoặc đánh lái bất ngờ. Rất nguy hiểm, nhất là ban đêm hoặc trời mưa.”

Đối với tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài gần 100 km, đưa vào khai thác từ tháng 5/2023, nhanh chóng trở thành lựa chọn chính của chủ phương tiện từ miền Trung đi TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tuyến này đang phải “gồng gánh” lưu lượng vượt thiết kế, mặt đường hẹp, làn dừng khẩn cấp thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong việc xử lý sự cố và cứu hộ. Không ít trường hợp xe bị chết máy, nổ lốp buộc phải dừng giữa đường, dẫn đến ùn tắc và nguy cơ tai nạn liên hoàn...

Dù mới đưa vào sử dụng hơn 2 năm, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn nghiêm trọng. Mới nhất là vụ tai nạn rạng sáng 9/7 làm 3 người chết, 7 người bị thương, do xe khách hỏng máy phải dừng giữa làn đường không có làn dừng khẩn cấp, bị xe sau tông mạnh. Vụ việc tiếp tục cho thấy bất cập hạ tầng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc trọng điểm này.



Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Trước thực trạng giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 2 trục đường huyết mạch này.

Đơn vị đã chủ động bố trí các tổ công tác lưu động thường xuyên tuần tra trên toàn tuyến, ứng trực 24/7, khép kín địa bàn, kết hợp ứng dụng hệ thống camera giám sát hành trình và thiết bị bắn tốc độ tự động. Nhờ vậy, các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, lấn làn, không giữ khoảng cách an toàn, dừng đỗ sai quy định… đều được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT còn đóng vai trò hỗ trợ tuyến đầu trong những tình huống khẩn cấp. Khi phát hiện phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn hoặc sự cố giao thông bất thường, các tổ công tác nhanh chóng có mặt để điều tiết, cảnh báo từ xa, hỗ trợ di dời phương tiện nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm dây chuyền và tránh ùn tắc kéo dài.

Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT cho biết: “Chúng tôi xác định rõ tính chất đặc thù của 2 tuyến cao tốc này, do vậy, luôn chủ động tăng cường lực lượng tuần tra và trực chiến. Ngoài việc xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chỉ cần chậm vài phút trong việc phát hiện một phương tiện hỏng hóc giữa đường cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường”.

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2025, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế và giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông toàn tỉnh giảm 31%; giảm 7% số người chết; giảm 31% số người bị thương. Riêng tình hình tai nạn trên 2 tuyến cao tốc đã có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng cường lực lượng và ứng dụng công nghệ giám sát.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo đảm an toàn bền vững, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ đạt chuẩn. Bên cạnh đó, ý thức của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố then chốt. Việc tuân thủ nghiêm luật giao thông, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và không lái xe khi mệt mỏi hoặc mất tập trung sẽ là “lá chắn” đầu tiên bảo vệ chính bản thân và những người cùng tham gia giao thông.