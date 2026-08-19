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    Khắc phục điểm sạt lở trên đường ĐT 722 qua xã Đam Rông 4

    Chính Thành 19/08/2026 13:09

    Lực lượng chức năng và đơn vị chủ đầu tư đang triển khai các biện pháp khắc phục điểm sạt lở trên tuyến ĐT 722, đoạn qua xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng), nhằm bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

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    Một điểm sạt lở trên ĐT 722 nối khu vực Đà Lạt xuống các xã khu vực Đam Rông

    ĐT 722 là tuyến đường mới dài gần 19 km, có vai trò kết nối khu vực Đam Rông với các địa phương lân cận, đã thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 6/2026.

    Do ảnh hưởng của mưa lớn, 2 ngày qua, đất đá từ taluy một đoạn giữa tuyến đường sạt xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại. Ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị quản lý tuyến đã tổ chức kiểm tra hiện trường, huy động nhân lực và phương tiện cơ giới để thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường.

    Việc khắc phục được thực hiện theo hướng xử lý nhanh phần đất đá tràn xuống đường, đồng thời, kiểm tra khu vực taluy để hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt trượt khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.

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    Khối đá nặng hơn 1,5 tấn sạt lở xuống lòng đường

    Người dân lưu thông trên tuyến ĐT 722 được khuyến cáo chú ý quan sát, giảm tốc độ khi qua khu vực đang thi công, nhất là trong thời điểm có mưa lớn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình trạng taluy dọc tuyến để kịp thời xử lý nếu phát sinh điểm sạt lở mới.

    Đường tỉnh ĐT 722 có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng khu vực Tây Nguyên.

    Chính Thành Chính Thành

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        Khắc phục điểm sạt lở trên đường ĐT 722 qua xã Đam Rông 4
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