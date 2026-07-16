Trường hợp người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng".

Công ty ông Trần Ngọc Quang kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh, xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Khi tới khám chữa bệnh, có một số bệnh nhân chỉ cung cấp thông tin họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, không cung cấp số căn cước công dân (số định danh cá nhân).

Ông Quang hỏi, nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin thì trên hóa đơn công ty ông sẽ ghi "Bán hàng cho người tiêu dùng" hay ghi theo thông tin khách hàng đã cung cấp và căn cước công dân để trống?

Nếu trường hợp ghi "bán hàng cho người tiêu dùng" thì rất khó cho công tác quản lý hồ sơ bệnh án của người bệnh vì trên hóa đơn không có thông tin của khách hàng.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 11 TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm m khoản 4 Điều 9 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử:

"4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

… m) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng phần mềm quản lý khám bệnh, chữa bệnh và quản lý viện phí, từng giao dịch khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ chụp, chiếu, xét nghiệm có in phiếu thu tiền (thu viện phí hoặc tiền khám, chụp, chiếu, xét nghiệm) và có lưu trên hệ thống công nghệ thông tin, nếu khách hàng (người đến khám, chữa bệnh) không có nhu cấp lấy hóa đơn thì cuối ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ thông tin khám chữa bệnh và thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử cho các dịch vụ y tế thực hiện trong ngày, trường hợp khách hàng yêu cầu lập hóa đơn điện tử thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lập hóa đơn cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế".

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn:

"Điều 10. Nội dung của hóa đơn

… 4. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu);

c) Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức kinh tế nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ nội dung giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán có thuế giá trị gia tăng;

d) Thời điểm lập hóa đơn;

đ) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử để người mua có thể truy xuất, kê khai thông tin hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng hình thức điện tử (tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác) hoặc cung cấp đường dẫn hoặc mã QR để người mua tra cứu, tải hóa đơn điện tử".

Căn cứ điểm b mục 4 Phụ lục nội dung của hóa đơn (kèm theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ):

"4. Tên, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh cá nhân của người mua

… b) Trường hợp người mua là người tiêu dùng cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân (đối với người mua là người nước ngoài cung cấp thông tin để lập hóa đơn thì thông tin về địa chỉ, số định danh cá nhân có thể được thay thế bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng); trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng". Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại điểm 9 Phụ lục này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân của người mua.

Hóa đơn không có thông tin người mua hoặc hóa đơn xuất cho người tiêu dùng thì không có giá trị để tổ chức kinh tế, cơ quan, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng vào mục đích hạch toán chi phí hoặc quyết toán thuế theo quy định pháp luật về thuế".

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 11 TP. Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp công ty đang sử dụng hình thức hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế thì phải ghi đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế/số định danh cá nhân số điện thoại hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng (đối với người mua là người nước ngoài) của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu).

Trường hợp người mua không cung cấp đủ tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng".

Đề nghị công ty căn cứ các quy định của pháp luật, đối chiếu với tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp công ty có vướng mắc về chính sách thuế, có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP. Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với Thuế cơ sở 11 TP. Hà Nội: Tổ Quản lý Doanh nghiệp để được hướng dẫn, giải đáp.