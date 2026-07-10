Chính trị Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7

Tối 9/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), mở đầu cho các hoạt động triển lãm, trải nghiệm, giao lưu văn hóa và Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên”.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an cho biết: Việc lựa chọn Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình - là nơi tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị-hành chính quốc gia, nơi kết tinh truyền thống nghìn năm văn hiến, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển của dân tộc, mà còn là biểu tượng của một đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực gìn giữ hòa bình và chủ động đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

"Chuỗi hoạt động được khai mạc hôm nay không chỉ là dịp kỷ niệm một mốc son lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân, mà còn là không gian gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới, giữa những cống hiến thầm lặng của các thế hệ đi trước với trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia", Thứ trưởng Công an nhấn mạnh

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Chuỗi hoạt động cũng là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, các hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng và Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Điểm nhấn là Triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”, tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những năm tháng kháng chiến gian khổ, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Bên cạnh hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử là các không gian thông tin - trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại, gắn với an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, trí tuệ nhân tạo, UAV, camera thông minh, bảo tàng số, quản lý xuất nhập cảnh và kỹ năng nhận diện các thủ đoạn tội phạm công nghệ cao...

Đại biểu dự khai mạc.

Một điểm nhấn riêng mang đậm dấu ấn Thủ đô là không gian trưng bày của Công an thành phố Hà Nội, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Công an Thủ đô Anh hùng; những thành tích, chiến công tiêu biểu gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn bình yên cho trái tim của cả nước.

Không gian được kết hợp với các nội dung trải nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác an ninh, tạo nên một cách kể vừa trang trọng, vừa gần gũi về truyền thống và bước chuyển mình của lực lượng Công an Thủ đô hôm nay.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng An ninh nhân dân tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân diễn ra vào hồi 9 giờ sáng ngày 11/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc.

Trong hành trình của chuỗi hoạt động kỷ niệm lần này, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” diễn ra vào 20 giờ ngày 12/7, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, là điểm hội tụ của cảm xúc, nơi những giá trị lịch sử được chuyển tải bằng ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu, điện ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.

Với chủ đề “Dòng chảy”, Gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình - mềm mại mà bền bỉ, lặng lẽ mà mạnh mẽ, không phô bày nhưng luôn mang trong mình sức sống và khả năng kiến tạo. Đó cũng là hình ảnh gợi nhắc về người chiến sĩ An ninh: Nhiều khi không xuất hiện trước ánh đèn, không thể kể hết chiến công, không thể gọi đầy đủ những hy sinh, nhưng luôn hiện diện ở những nơi khó khăn, cam go nhất để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân...