Quốc phòng - An ninh Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI Sáng 14/8, Đảng bộ Quân khu 7 tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 7 đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, nổi bật là: Tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường; phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực đột phá triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, góp phần xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng, khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tạo dấu ấn đặc biệt với mô hình “Đại hội không giấy” – toàn bộ tài liệu, văn bản điều hành, chương trình làm việc được số hóa, trình chiếu

Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại của đất nước; chủ động giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Quân khu cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương sáp nhập các Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp xã, giải thể Ban CHQS cấp huyện, thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đi vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Quân khu 7 phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kiện toàn tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã có bài tham luận về nội dung: “Lãnh đạo công tác nắm tình hình quốc phòng, an ninh, nhất là các điểm nóng trên địa bàn; phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ biên giới, biển đảo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

“ Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm khẳng định

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề xuất một số giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp đối với công tác quốc phòng, an ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại, ngoại giao Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, chủ trương của Đảng ủy Quân khu.