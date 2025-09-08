Quốc phòng - An ninh Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Về tham dự Đại hội có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về phía Quân khu 7 có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tham dự Đại hội.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Học viện Lục quân, các đồng chí Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các thời kỳ, cùng 170 đại biểu đại diện đảng viên toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang tỉnh qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Dự thảo Văn kiện của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh rất vui mừng, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết nghị sáng suốt của Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 đã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Đại hội kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đánh giá đúng kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực.

Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ trong 5 năm tới sát với tình hình nhiệm vụ của Đảng bộ, lực lượng quân sự tỉnh trong tình hình mới.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý tới việc đề ra các khâu đột phá, các giải pháp hiệu quả để xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh với vị trí, vai trò và tầm vóc mới, luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Qua Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ được quán triệt sâu sắc những đường lối, chủ trương của Đảng về các nhiệm vụ: xây dựng, đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng Đảng trong thời kỳ mới; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045...

Các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Qua đó, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

