Đợt phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tối 12/8, tại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc đợt phim.

Phát biểu khai mạc đợt phim, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết: Đợt phim là hoạt động văn hóa-điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Sự kiện này đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ, giúp người xem ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời tri ân các thế hệ đi trước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hun đúc tinh thần yêu nước qua những tác phẩm điện ảnh sâu sắc, truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Bên cạnh đó, đợt phim còn là dịp để các nghệ sĩ điện ảnh có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với khán giả, để chia sẻ những thành công trong sáng tạo tác phẩm điện ảnh của mình và để khán giả hiểu thêm về đặc trưng công việc của ngành điện ảnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến cho biết, thông qua các bộ phim tài liệu, phim truyện được chọn lọc trình chiếu trong đợt này, khán giả không chỉ được tiếp cận với những lát cắt sống động của lịch sử, mà còn được truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước, lý tưởng sống đẹp, niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, cũng là dịp để Đắk Lắk được đón tiếp các đại biểu, các nghệ sĩ, diễn viên, các đoàn làm phim tới tham quan, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Tây Nguyên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đợt phim sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự đồng lòng, đồng sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khán giả tỉnh Đắk Lắk được giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên ba đoàn làm phim của ba bộ phim gồm: “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” và “Đào, phở và piano”.

Các bộ phim được trình chiếu tại Đắk Lắk bao gồm: Phim tài liệu “Bay trên đôi cánh tự do” và “Người đồng hành đặc biệt” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Phim truyện “Ký ức Nam Xuân” do Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất. Phim truyện “Bà già đi bụi” do Công ty cổ phần Phim Truyện I sản xuất. Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Đắk Lắk diễn ra từ ngày 12 đến 14/8/2025.

Sau lễ khai mạc, các khán giả tỉnh Đắk Lắk được giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên ba đoàn làm phim của ba bộ phim gồm: “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” và “Đào, phở và piano”.