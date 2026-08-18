Văn hóa - Giải trí Khai mạc Đợt phim mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Tối 17/8, tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt), Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Đợt phim chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Trường Đại học Yersin Đà Lạt cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.

Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo tặng hoa cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt vì đã tích cực phối hợp tổ chức đợt phim

Cách đây 81 năm, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa Nhân dân Việt Nam từ thân phận mất nước trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Lệ Huyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Điện ảnh không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là phương thức sinh động để tái hiện lịch sử, lan tỏa giá trị nhân văn và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Đông đảo sinh viên dự lễ khai mạc và đón xem phim điện ảnh cách mạng

Trong đợt phim, khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm thuộc các thể loại phim tài liệu, phóng sự, hoạt hình và phim truyện, nội dung hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và những giá trị văn hóa dân tộc.

Các bộ phim tiêu biểu gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô ngàn năm văn hiến, Đóa hoa dâng Bác, Sao tháng Tám, Hà Nội mùa đông 1946, Mưa Đỏ, 10 cô gái Đồng Lộc, Những người viết huyền thoại, Đừng đốt, Hà Nội 12 ngày đêm...

Việc lựa chọn Trường Đại học Yersin Đà Lạt làm nơi khai mạc mang ý nghĩa thiết thực khi hướng hoạt động đến thế hệ trẻ. Qua mỗi thước phim, sẽ khơi dậy niềm tự hào, sự trân trọng lịch sử và tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với quê hương, đất nước.

Những thước phim đen trắng tái hiện những năm tháng sục sôi đấu tranh cách đây 81 năm

Ngay sau lễ khai mạc, các bạn sinh viên được xem phim “Hà Nội mùa Đông năm 1946”. Tiếp đó, các tổ chiếu phim lưu động sẽ đến phục vụ đồng bào Nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đợt phim diễn ra từ nay đến hết ngày 2/9.