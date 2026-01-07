Văn hóa - Giải trí Khai mạc Giải bóng đá nam 11 người tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 Chiều 1/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá nam 11 người lần thứ I năm 2026.

Các đội bóng tham dự Bảng A

Đây là giải đấu nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026. Giải đấu góp phần tạo sân chơi thể thao sôi nổi, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đơn vị đăng cai thi đấu tại Bảng A

Tham dự giải năm nay có 13 đội bóng đại diện cho các cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh, quy tụ nhiều cầu thủ phong trào có chuyên môn tốt, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh.

Các đội được chia thành 4 bảng A, B, C và D, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết để tranh chức vô địch.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải

Theo Ban Tổ chức, giải đấu không chỉ tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp đánh giá chất lượng phong trào bóng đá cơ sở, qua đó phát hiện và tuyển chọn những nhân tố triển vọng bổ sung cho lực lượng thể thao của tỉnh trong thời gian tới.

Tham dự giải có 13 đội bóng, được chia thành 4 bảng A, B, C và D, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội đứng đầu tham dự vòng chung kết

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra những trận đấu đầu tiên với tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến, thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ. Không khí sôi động trên các khán đài cùng sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức đã tạo nên ngày hội bóng đá đầy hào hứng, đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho giải đấu.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu giữa 2 đội Cụm I và Cụm II

Giải bóng đá nam 11 người tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thể thao thường niên của tỉnh, góp phần phát triển phong trào bóng đá quần chúng theo hướng rộng khắp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đồng thời, giải đấu cũng là hoạt động thiết thực chào mừng những dấu mốc quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh một Lâm Đồng mới năng động, đoàn kết và phát triển.