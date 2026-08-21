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    Khai mạc triển lãm “Giao điểm Việt Nam” tại Đà Lạt

    Chính Thành 21/08/2026 08:59

    Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” tại Đà Lạt (Lâm Đồng) giới thiệu những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam qua ống kính của 3 nhiếp ảnh gia Pháp, trải dài từ những năm 1970 đến thời kỳ hậu chiến.

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    Tác phẩm của Daniel Roussel trưng bày tại triển lãm (Ảnh: CTV)

    Chiều tối 20/8, tại số 35 Lý Tự Trọng (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Stop and Go Art Space và Không gian Sáng tạo Phố Bên Đồi khai mạc triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam”.

    Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của 3 nhiếp ảnh gia Pháp gồm: Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey. Mỗi tác giả có một cách tiếp cận riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm dành cho Việt Nam và những câu chuyện được kể bằng hình ảnh.

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    Biểu diễn nghệ thuật tại triển lãm (Ảnh: CTV)

    Các tác phẩm của Daniel Roussel ghi lại đời sống Việt Nam trong giai đoạn 1980 -1986. Là phóng viên thường trú của nhật báo L’Humanité, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường, phản ánh một Việt Nam đang từng bước hồi phục và xây dựng cuộc sống mới sau chiến tranh.

    Trong khi đó, Gilbert Bertrand mang đến những bức ảnh đen trắng được thực hiện từ năm 1970 - 1975, thời gian ông công tác tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Đà Lạt và Sài Gòn. Dù không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ông đã lưu giữ nhiều khoảnh khắc có giá trị về con người và đời sống Việt Nam trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

    Những hình ảnh của Lily Franey được thực hiện từ năm 1987 trong các chuyến công tác cùng Hội cứu trợ bình dân Pháp tại Việt Nam. Qua ống kính của bà, một đất nước đang hồi sinh hiện lên với những con người bình dị, cuộc sống đời thường và niềm hy vọng sau chiến tranh.

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    Ban Tổ chức và du khách tại triển lãm ảnh (Ảnh: CTV)

    Trước khi đến Đà Lạt, “Giao điểm Việt Nam” từng được giới thiệu tại Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi ’25 ở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

    Với những lát cắt từ quá khứ, triển lãm không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác mà còn giúp người xem hôm nay nhìn lại một Việt Nam nhiều biến động nhưng giàu sức sống qua góc nhìn của những người Pháp từng gắn bó với đất nước.

    Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” diễn ra từ ngày 20/8 đến 10/10.

    Một số tác phẩm của 3 nhiếp ảnh gia Pháp tại triển lãm:

    25. Lily Franey - Má»t nhÃ³m cÃ¡c cÃ´ gÃ¡i tráº» trÃªn phá» HÃ Ná»i, Viá»t Nam nÄm 1987
    Tác phẩm của Lily Franey, ảnh chụp tại Việt Nam năm 1987
    21. Lily Franey - NhoÌm treÌ em taÌ£i truÌoÌÌng tieÌÌu hoÌ£c oÌÌ HaÌ NoÌ£Ìi, VieÌ£Ìt Nam naÌm 1987
    Tác phẩm của Lily Franey, ảnh chụp tại Hà Nội năm 1987
    16. Gilbert Bertrand - Chá»£ ná»i trÃªn sÃ´ng
    Tác phẩm của Gilbert Bertrand
    14. Gilbert Bertrand - Quang cáº£nh chá»£ (1975) 3
    Tác phẩm của Gilbert Bertrand (ảnh chụp năm 1975)
    7. Daniel Roussel - VÃ´ Äá» 7
    Tác phẩm của Daniel Roussel
    4. Daniel Roussel - VÃ´ Äá» 4
    Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Daniel Roussel
    1. Daniel Roussel - VÃ´ Äá» 1
    Tác phẩm của Daniel Roussel
    23. Lily Franey - CÃ¡c bÃ máº¹ vÃ tráº» sÆ¡ sinh táº¡i khoa sáº£n cá»§a Bá»nh viá»n St. Paul, Viá»t Nam nÄm 1987
    Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Pháp Lily Franey, chụp năm 1987
    20. Lily Franey - TreÌ em ÄoÌ£c baÌo, HaÌ NoÌ£Ìi, VieÌ£Ìt Nam naÌm 1987
    Một tấm ảnh chụp trẻ em Việt Nam năm 1987
    Chính Thành Chính Thành

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      Khai mạc triển lãm “Giao điểm Việt Nam” tại Đà Lạt
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