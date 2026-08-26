Chính trị Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V Sáng 26/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc phiên trọng thể. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, hội quần chúng và gần 290 đại biểu hội viên tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và các phong trào thi đua của Hội Cựu thanh niên xung phong; thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, sau 22 năm thành lập và phát triển, Hội đã trở thành "mái nhà chung" của các thế hệ cựu thanh niên xung phong, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời phát huy sứ mệnh “làm nhân chứng lịch sử, vì nghĩa tình đồng đội”. Đến nay, Hội có hơn 40 vạn hội viên, sinh hoạt tại 2.515 Hội cấp xã và 34 Hội cấp tỉnh sau sáp nhập.

Hội đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong; tham gia giải quyết chế độ, chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh, gắn liền với cuộc vận động “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tinh thần “Thời trẻ xông pha, về già gương mẫu” ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Các phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội”, “Vì nghĩa tình đồng đội mỗi cựu thanh niên xung phong làm nhiều việc tốt” được triển khai sâu rộng. Hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, hàng vạn phần quà đã được trao tận tay các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng, tôn tạo 32 di tích lịch sử về thanh niên xung phong.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Gần 197.000 thanh niên xung phong được giải quyết chế độ, chính sách

Trong nhiệm kỳ IV (2019-2026), mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19, thiên tai và nhiều khó khăn, các cấp Hội vẫn hoàn thành và vượt mức các mục tiêu đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường với hơn 1.200 lớp tập huấn, thu hút hơn 54.000 lượt cán bộ cơ sở Hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức hơn 21.000 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với hơn 431.000 lượt hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia.

Đặc biệt, vai trò “nhân chứng lịch sử” tiếp tục được phát huy hiệu quả trong việc giải quyết chế độ, chính sách. Giai đoạn 2019-2026, Hội phối hợp giải quyết chế độ cho gần 197.000 thanh niên xung phong (gồm 196.384 thanh niên xung phong và 159 con em); đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp tồn đọng liên quan đến công nhận liệt sĩ, thương binh và chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Hội cũng đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách, đáng chú ý là đề xuất được Quốc hội khóa XV thông qua trong Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), bổ sung quy định về “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

Phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” phát triển với gần 1.300 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động là hội viên và con cháu cựu thanh niên xung phong. Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cấp tỉnh đạt gần 236 tỷ đồng từ năm 2019 đến nay, hỗ trợ nhiều hội viên vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế.

Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đóng góp hơn 29.000 ngày công và hơn 78 tỷ đồng; tích cực hiến đất, trồng cây, xây cầu dân sinh và đường giao thông nông thôn.

Công tác chăm lo đời sống hội viên tiếp tục là trọng tâm. Trung ương Hội đã trao gần 10.000 suất quà, xây nhà tình nghĩa, cấp học bổng với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Đồng thời, 1.667 Ban công tác nữ cựu thanh niên xung phong được thành lập ở các cấp nhằm hỗ trợ phụ nữ cô đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Tri ân những cống hiến, hy sinh của hơn 65 vạn thanh niên xung phong

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã ôn lại lịch sử hình thành và những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 76 năm, ngày 15/7/1950, Đội Thanh niên xung phong cứu quốc đầu tiên được thành lập. Theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc, các thế hệ thanh niên xung phong đã xông pha nơi đầu sóng ngọn gió, lao động, chiến đấu với tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong hơn 65 vạn thanh niên xung phong, có hơn 6.800 đồng chí anh dũng hy sinh, hơn 41.000 đồng chí để lại một phần xương thịt nơi chiến trường, hơn 15.600 đồng chí phải mang trong mình vết thương chất độc hóa học. Hiện, cả nước vẫn còn hơn 5.600 nữ cựu thanh niên xung phong đang sống cô đơn, không nơi nương tựa.

“Những hy sinh, cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy là biểu tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ hôm nay và mai sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ cựu thanh niên xung phong; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của lực lượng này.

Đánh giá hoạt động của Hội trong 22 năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần đoàn kết, bền bỉ hoạt động của các cấp Hội, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho đồng đội và triển khai hiệu quả phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”. Hội cũng kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già yếu, neo đơn.

Theo Kết luận số 230 ngày 15/01/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục là một trong 29 hội quần chúng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy thành tích, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Ba nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định mục tiêu chung: “Phát huy truyền thống anh hùng, Cựu thanh niên xung phong nâng tầm Đức-Trí-Dũng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, tiến bước vào kỷ nguyên mới”.

Phương châm hành động của nhiệm kỳ này là: “Danh dự là trên hết-Đoàn kết là sức mạnh-Vì nghĩa tình đồng đội-Vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”.

Hội đề ra 9 nhóm mục tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu ở đâu có cựu thanh niên xung phong, ở đó có hoạt động của Hội; 75% tổ chức Hội các cấp hoạt động khá trở lên, không có Hội yếu kém; tập hợp hơn 85% cựu thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt Hội.

Hội đặt mục tiêu bảo đảm 100% cựu thanh niên xung phong đủ điều kiện được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách; 100% cựu thanh niên xung phong khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc da cam/dioxin được quan tâm, hỗ trợ; 100% “Địa chỉ đỏ thanh niên xung phong” được tuyên truyền, tôn tạo và chăm sóc; bình quân mỗi hội viên ủng hộ 1 triệu đồng vào Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; mỗi Hội cơ sở có ít nhất 2-3 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi.

Hội cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu số về hội viên, đẩy mạnh chuyển đổi số; đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin Cựu thanh niên xung phong các cấp và phấn đấu 100% gia đình cựu thanh niên xung phong đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hội xác định tham mưu “đúng, đủ, đến nơi, đến chốn”, phấn đấu góp phần hoàn thành sớm việc trao tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, nhất là đối với các cựu thanh niên xung phong cao niên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hội xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chủ động tham gia xây dựng, thực hiện chính sách và bảo vệ quyền lợi hội viên; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” và “Vì phát triển đất nước”; phát huy truyền thống thanh niên xung phong, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thân Đức Nam được bầu làm Chủ tịch Hội khóa V

Đồng chí Thân Đức Nam được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa V. (Ảnh: THÁI HƯNG)

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 60 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa V. Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất đã bầu 12 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Thân Đức Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Thân Đức Nam sinh năm 1958, quê tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng). Đồng chí có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2011). Hiện đồng chí là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.