Đời sống Khai phá tiềm năng, giữ gìn bản sắc xã Hàm Thạnh Dù có nhiều lợi thế về đất đai, rừng và văn hóa, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang đối mặt với sự phát triển chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hẹp khoảng cách, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2025 - 2030.

Giàu tiềm năng, bản sắc

Xã Hàm Thạnh nằm trong vùng trọng điểm trồng thanh long - một sản phẩm có thương hiệu, được xuất khẩu rộng rãi trong và ngoài nước. Từ những vườn thanh long xanh mướt nối dài, cùng với những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, Hàm Thạnh mở ra bức tranh nông - lâm nghiệp đa dạng với hơn 440.000 ha đất tự nhiên dành cho nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Dưới tán rừng, cây dược liệu và lâm sản phụ như: măng, nấm, mật ong rừng có thể được phát triển, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo nên vòng sinh kế bền vững cho bà con.

Đồng bào dân tộc thiểu số thu hoạch bắp lai ở xã Hàm Thạnh. Ảnh: N.Lân

Thêm vào đó, xã Hàm Thạnh có vị trí thuận lợi khi gần các tuyến giao thông trọng điểm như: cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quốc lộ 1A, giúp tăng cường kết nối, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang được thực hiện, từ hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đến tín dụng ưu đãi và đào tạo nghề.

Nhịp sống sản xuất hòa quyện cùng cộng đồng dân cư địa phương. Xã hiện có 16.306 người với 4.140 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 26%, khoảng 4.222 người. Đây là nguồn lao động dồi dào và là kho tàng văn hóa sống động, với các dân tộc Raglai, Chăm… được gìn giữ qua các lễ hội, tiếng hát dân ca và nghề thủ công truyền thống. Tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch dã ngoại rất lớn. Song, xã này đối mặt với tỷ lệ hộ nghèo toàn xã ở mức 6,47%, tương ứng 268 hộ.



Thu hẹp khoảng cách

Đồng chí Nguyễn Oanh Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Thạnh nhận định, sự phát triển không đồng đều là khó khăn lớn nhất. Hộ nghèo tập trung ở khu vực Mỹ Thạnh và Hàm Cần, nơi hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương nội đồng còn thiếu đồng bộ. Nhiều hộ, đặc biệt là hộ nghèo, vẫn canh tác nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên và chưa mạnh dạn chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Kết quả giảm nghèo hiện chưa bền vững, thu nhập nhiều hộ bấp bênh, dễ tái nghèo khi gặp thiên tai, dịch bệnh hoặc giá nông sản giảm. Một số hộ còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo đồng chí Nghĩa, để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% trong giai đoạn 2025 - 2030, xã Hàm Thạnh ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như: đường liên thôn, hệ thống thủy lợi tại khu vực Hàm Cần, Mỹ Thạnh. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, đa dạng hóa cây ăn quả và phát triển chăn nuôi gia trại. Chính sách tín dụng ưu đãi được tăng cường, gắn với tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất hiệu quả cho người dân. Đào tạo nghề ngắn hạn cũng được phát triển, tập trung vào chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp, giúp người lao động nâng cao kỹ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ xây dựng một số mô hình. Đó là hỗ trợ con giống, kỹ thuật, chuồng trại để phát triển chăn nuôi bò sinh sản, dê và heo đen bản địa. Mô hình kinh tế dưới tán rừng kết hợp giao khoán bảo vệ rừng giúp người dân vừa có thu nhập từ tiền công, vừa trồng xen cây dược liệu, lâm sản phụ có giá trị cao để “sống được nhờ rừng”. Mô hình Nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và homestay từ tận dụng cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc để vừa tạo thu nhập, vừa bảo tồn giá trị truyền thống.